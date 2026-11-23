Vittoria, minacce e auguri di morte sui social al senatore Sallemi: solidarietà trasversale dalla politica locale

Saro Cannizzaro

VITTORIA, 23 Novembre 2026 – Un commento dai contenuti particolarmente violenti, comparso sui social network, ha preso di mira il senatore vittoriese Salvo Sallemi, provocando reazioni di sdegno e numerose manifestazioni di solidarietà, arrivate anche da esponenti politici appartenenti a schieramenti opposti.

La vicenda è nata sotto un post pubblicato su Facebook dal parlamentare di Fratelli d’Italia, dedicato alle misure contenute nella manovra economica del Governo Meloni. Tra le risposte è comparsa una frase inquietante: «I tuoi euro li devi spendere tutti in bare». Un messaggio che ha superato ampiamente i confini della normale contrapposizione politica, trasformandosi in un attacco personale dai toni inaccettabili.

A intervenire pubblicamente è stato Fabio Prelati, assessore comunale di Vittoria, che ha voluto manifestare la propria vicinanza a Sallemi, pur appartenendo a un’area politica distante da quella del senatore e senza condividere le proposte economiche da lui sostenute.

Una presa di posizione che sottolinea la necessità di mantenere una distinzione netta tra critica politica e aggressione personale. «C’è un abisso tra il dissenso e la pura meschinità», ha scritto Prelati, definendo il commento particolarmente grave e ricordando che il rispetto della persona deve prevalere su qualsiasi divergenza ideologica.

Il messaggio dell’assessore ha raccolto numerose adesioni. Tra i cittadini che hanno espresso solidarietà al parlamentare anche giornalisti e rappresentanti delle istituzioni, tra cui l’assessore comunale Arturo Barbante.

È intervenuta anche la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Valeria Zorzi, che ha invitato Sallemi a valutare la possibilità di presentare denuncia nei confronti dell’autore del commento, richiamando il principio del rispetto delle istituzioni.

L’episodio riporta al centro il problema dei toni sempre più aggressivi che caratterizzano il confronto sui social network. Uno spazio nel quale il diritto di criticare, contestare e manifestare dissenso dovrebbe rimanere distinto da insulti e messaggi che arrivano persino a evocare la morte.

In questa vicenda, al di là delle appartenenze politiche, è arrivato un segnale condiviso: la contrapposizione tra maggioranza e opposizione non può giustificare il superamento dei limiti del rispetto umano e civile.

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