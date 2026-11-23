Secco non riciclabile conferito il venerdì a Scicli, aumentano i controlli, tolleranza zero per chi differenzia male

Scicli, 23 novembre 2026 – L’ufficio ecologia del Comune di Scicli annuncia che a partire da venerdì prossimo i controlli sul conferimento del secco non riciclabile (l’indifferenziato) saranno più stringenti da parte degli operatori che si occupano del ritiro porta a porta.

Nel caso la raccolta differenziata non sia compiuta in maniera corretta, gli operai della ditta appaltatrice hanno disposizione di bollinare il sacchetto, di non raccoglierlo, con obbligo per l’utente di ritiro al fine di procedere alla corretta differenziazione il venerdì successivo. Il rifiuto secco non riciclabile, se l’utente differenzia bene, è sempre ridotto al minimo.

Si ricorda che nel secco non riciclabile vanno conferiti solo rifiuti che non possono essere riciclati. Non possono essere conferiti di conseguenza la carta, la plastica, i metalli, il vetro e altre frazioni.

Gli errati conferimenti, saranno bollinati e non ritirati e si provvederà a segnalare alla polizia locale per gli opportuni provvedimenti.

Il Comune invita gli utenti a collaborare.

Salva