ChocoModica, mossa a sorpresa di Eurochocolate: marchio depositato per fiere ed eventi e offerto al Comune ad un euro

MODICA, 23 Novembre 2026 – Nuovo colpo di scena nel dibattito sulla gestione e sulla titolarità delle manifestazioni dedicate al Cioccolato di Modica IGP. Con un comunicato ufficiale, gli organizzatori di Eurochocolate hanno reso noto di aver depositato la richiesta di registrazione del marchio “ChocoModica” nelle classi merceologiche specifiche per eventi e fiere, dichiarandosi contestualmente pronti a cederlo al Comune di Modica al prezzo simbolico di un euro.

Lo staff di Eurochocolate ripercorre la genesi del brand, ricordando come la denominazione “ChocoModica” fosse stata proposta e utilizzata dall’Amministrazione comunale già nel 2013 (e nei due anni successivi), quando la società fu richiamata a collaborare per la valorizzazione del prodotto dopo l’esperienza di Chocobarocco. «Rinunciammo a utilizzare il brand Eurochocolate per favorire un dialogo tra le parti», spiegano gli organizzatori, sottolineando come già all’epoca avessero suggerito a Palazzo San Domenico di registrare il marchio per poterlo poi affidare, di volta in volta, al soggetto ritenuto più idoneo.

Un invito che, secondo quanto ricostruito nel comunicato, rimase inascoltato. Nel 2016, infatti, il marchio ChocoModica venne registrato da un’azienda privata — il cui titolare ricopre tuttora anche l’incarico di Presidente del Consorzio del Cioccolato di Modica Igp — e successivamente rinnovato dalla stessa nel 2026, alla scadenza decennale. Eurochocolate evidenzia tuttavia un aspetto tecnico: la registrazione effettuata dal privato riguarderebbe esclusivamente la Classe 30, relativa ai soli prodotti alimentari.

Proprio alla luce delle recenti discussioni sull’eventuale ritorno di Eurochocolate in città, la società ha deciso di intervenire la scorsa settimana depositando la domanda di registrazione per “ChocoModica” nelle Classi 35 (pubblicità, fiere ed esposizioni commerciali) e 41 (organizzazione di manifestazioni culturali, sportive e di intrattenimento), ritenute quelle effettivamente pertinenti per la gestione di un grande evento.

L’iniziativa viene presentata come un contributo risolutivo a favore della città e dei suoi produttori, accompagnato dalla immediata disponibilità a trasferire la titolarità del marchio all’ente locale al costo simbolico di un euro. «Ci auguriamo che il Comune possa così finalmente portare a termine quel percorso naturale che indicammo nel lontano 2013», si legge nella nota. In chiusura, Eurochocolate precisa inoltre che, qualora l’Amministrazione comunale dovesse decidere di non accogliere la proposta, la società si impegnerà comunque a non utilizzare il marchio negli anni a venire.

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