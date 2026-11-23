Comiso. Riparte la macchina organizzativa di “Innesto – intrecci urbani”…d’inverno

Comiso, 23 novembre 2026 – Si è già messa in moto la macchina organizzativa in vista della terza edizione di “Innesto – intrecci urbani”…d’inverno. Ad annunciarlo , il sindaco Maria Rita Schembari e l’assessore all’agricoltura e allo sviluppo economico, Giuseppe Alfano.

” Dopo l’enorme successo riscosso da questa manifestazione nel 2024 e nel 2025, con migliaia di presenza da tutta la Sicilia, e anche quest’anno, ci si prepara dal 4 al 6 dicembre, a vivere una terza edizione in versione invernale. In linea di massima – spiegano i due amministratori – il format della kermesse sarà come quelli passati, cioè, nell’iconico scenario del centro storico, nei luoghi in cui si vive tra memoria e bellezza, Comiso sarà teatro di eventi legati al verde e al paesaggio: una mostra mercato di piante e fiori, incontri e mostre, giardini effimeri e installazioni floreali per un’esperienza unica e suggestiva da vivere, da condividere, da ricordare. Il tutto, – ancora il sindaco e l’ assessore – arricchito dalla presenza di nomi illustri che nei diversi luoghi del centro, intratterranno il pubblico come il noto geologo e divulgatore Mario Tozzi.

Grande novità, la presenza delle sculture giganti a forma di animali, del collettivo di artisti famosi in tutto il mondo Cracking Art. Intanto, è già partita la grande macchina organizzativa che vede florovivaisti e altre categorie legate al verde, all’ambiente , alla natura e alle decorazioni artistiche floreali all’opera per un’altra indimenticabile edizione”.

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