Modica, via libera definitivo alla Definizione Agevolata dei tributi comunali

MODICA, 20 Novembre 2026 – Il Consiglio Comunale di Modica, riunito ieri sera in seduta urgente, ha approvato in via definitiva e con immediata esecutività le modifiche al Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, attuativo della Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025). Il provvedimento, già passato in aula lo scorso 28 luglio, necessitava di un ultimo passaggio integrativo per diventare pienamente operativo. Un traguardo tagliato grazie al voto determinante dei gruppi di opposizione Siamo Modica, Democrazia Cristiana e Radici Iblee, che esprimono grande soddisfazione per una misura lungamente attesa dal tessuto economico e sociale della città.

Il nuovo regolamento offre a famiglie e imprese la possibilità di sanare le proprie pendenze debitorie nei confronti dell’Ente locale relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2025, beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi. La definizione agevolata abbraccia un’ampia gamma di tributi ed entrate comunali: dalle imposte locali come IMU, TARI e TASI, fino al Canone Unico Patrimoniale (CUP), COSAP, CIMP e imposta di soggiorno. Rientrano nella misura anche le sanzioni per violazioni del Codice della strada e i canoni idrici, questi ultimi riferiti alle annualità fino al 2023.

Tra le novità principali introdotte con le modifiche approvate ieri sera spicca l’ampliamento della finestra temporale per aderire alla tregua fiscale. I contribuenti avranno infatti 90 giorni di tempo, a fronte dei 60 previsti nella prima stesura, a partire dalla pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Modica. Le istanze potranno essere inoltrate tramite il portale web dedicato, via PEC oppure recandosi fisicamente presso gli sportelli del concessionario.

In una nota congiunta, i consiglieri di Siamo Modica, DC e Radici Iblee sottolineano il ruolo chiave giocato dai banchi della minoranza per sbloccare l’iter e consegnare alla città uno strumento concreto di sostegno economico. «Siamo profondamente soddisfatti per questo traguardo – dichiarano i consiglieri dei tre gruppi – che rappresenta il coronamento di una battaglia politica portata avanti con coerenza da tempo. Il nostro impegno su questo fronte è partito da molto lontano, già con la presentazione della mozione di indirizzo sulla cosiddetta “rottamazione quinquies” e con la ferma richiesta di adottare lo strumento della definizione agevolata per andare incontro alle difficoltà economiche dei contribuenti modicani».

«Anche ieri sera, in un passaggio delicato e urgente – concludono gli esponenti dell’opposizione – il nostro senso di responsabilità e i nostri voti sono stati determinanti per dotare la città di uno strumento equo ed efficace, un risultato raggiunto con il contributo di tutti per il bene della comunità».

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