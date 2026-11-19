Il libro del poeta bengalese Aminur Rahman “La poesia fra le dita”… di Domenico Pisana

Un itinerario poetico tra memoria vedica, eros e dialogo interculturale, tra misticismo orientale e inquietudini moderne, e che unisce la spiritualità del Bengala al respiro del mondo.

Il libro La poesia fra le dita del poeta bengalese Aminur Rahman, pubblicato nella prima edizione italiana dall’editore Terra d’ulivi con la curatela e traduzione della poetessa italiana Claudia Piccinno, si presenta come una soglia liminare tra tradizioni, geografie e forme del sacro.

L’autore, nato a Dhaka, in Bangladesh, laureato in Farmacia, ha un percorso letterario di notevole spessore, e le sue opere poetiche sono state tradotte in inglese , spagnolo, tedesco, giapponese, mongolo, cinese, malese, russo, arabo, serbo, francese e italiano. Rahman è anche uno scrittore e critico d’arte con al suo attivo tre libri in prosa e numerosi riconoscimenti, tra i quali la Medaglia d’Oro Chinggish Khaan (2006), il Premio Cavallo Celeste (2015) in Mongolia, il Premio Mondiale Numera per le Lettere (2016) in Malesia, il Premio per il Contributo alla Poesia Internazionale (2016) a Taiwan, il Premio Poeta Dinesh Das (2019) in India, il Premio Menada (2019) in Macedonia, il Premio dell’Accademia (2021) in Bangladesh, il Premio Cavaliere d’Oro (2022) in Russia e il Premio IMLF (2023) in Indonesia.

Ciò che piace di questa silloge, è la capacità di dialogo dell’autore con la filosofia vedica, la memoria storica e la solitudine dell’uomo moderno, nonché il suo affidare alla verificazione il compito di farsi “ponte” e sondaggio dell’umano, ricerca di un’unità universale dell’esperienza attraverso la fusione di eros, materia e trascendenza.

Aminur Rahman rifiuta la dicotomia tra spirito e corpo e ammonisce l’uomo contemporaneo contro l’alienazione, invitandolo a riscoprire la sacralità nascosta nei dettagli della natura, nel fluire dei fiumi e nella memoria. “Tradurre questa raccolta, afferma Claudia Piccinno, è stato, per me, un atto di ascolto: un attraversamento di fiumi simbolici, di montagne interiori e di nomi sacri. Ho cercato di restare fedele non solo al significato delle parole, ma alla loro vibrazione spirituale, lasciando che l’eco della mitologia indiana continuasse a risuonare nella lingua italiana”.

La sincreticità del sacro e il simbolismo vedico

Fin dai versi di apertura, la poesia di Rahman si distingue per la sua invocazione polifonica e universale:

«Che nome ti do oggi

Inanna, Nefertiti, Afrodite, Saraswati –

Il blu e il bianco del cielo nel tuo corpo,

quale terribile bellezza ti avvolge oggi…»

(Che nome ti do oggi”, p. 9)

Accostando la dea vedica della sapienza e delle arti (Saraswati) alle figure mitologiche del Medio Oriente e del mondo greco-egizio, il poeta stabilisce un principio cosmico in cui l’arte e la bellezza trascendono ogni confine geografico; e così il retroterra culturale dell’Asia meridionale permea la struttura simbolica della silloge, tant’è che nella poesia Paura della morte la catena montuosa dell’Himalaya cessa di essere un semplice rilievo geografico per diventare uno spazio liminale tra umano e divino, dimora ascetica e teatro di dissoluzione spirituale:

“…Mi chiedesti: «Oh poeta, hai paura? Hai paura della morte?

Ci sarà una morte splendida in questi Himalaya.»

Avevo paura, terrore, come se

mi fossi smarrito nel regno della morte

sulle ali della mia fantasia.

Quando tutti dormivano profondamente quel mattino,

solo tu ed io

stavamo lì, sulla neve bianca,

invocando la morte

sulle ali della mia fantasia…”

(Paura della morte, p.10).

Sensazioni emotive e trasfigurazioni dei fiumi sacri e del flusso dell’amore si sprigionano dalla poesia Fiume Tamsui – amor mio (p. 44), dove i fiumi costituiscono un veicolo primario di devozione e continuità temporale grazie alla capacità del poeta di intrecciare la geografia asiatica unendo idealmente il fiume sacro Yamuna al corso d’acqua taiwanese: «Ho portato l’amore dal fiume Yamuna./ Per favore accoglimi. Accogli il mio amore.» (p. 44). La figura di “Donna Maya” incarna poi la tensione filosofica dell’induismo: Maya è il velo dell’illusione cosmica che cela e rivela la vera natura della realtà. L’amata si trasforma così in una presenza inafferrabile e atemporale:

«…Ti ho cercata per un milione d’anni,

nella via lattea delle galassie.

Ti ho aspettata.

Mia donna Maya».

(Donna Maya, p. 13)

L’eros, la materia e la creazione poetica

Un nucleo centrale della silloge è la compenetrazione tra la dimensione erotica e l’atto della creazione poetica. Nelle poesie come Diario perpetuo (p. 17) e Uccidimi (p. 18), la sensualità è trattata con immediatezza viscerale:

«…Uccidimi con il tuo cuore devoto.

Riducimi in briciole attraverso il sesso.

Assassinami con la follia di un pazzo.

Bruciami nel tuo cuore…»

(Uccidimi, p. 18)

Il contatto corporeo non si contrappone alla spiritualità, ma si fa strumento di catarsi e ricerca di senso, tant’è che nel medesimo solco la poesia stessa assume una consistenza fisica, tangibile e quasi biologica:

«…Questa poesia, nella mia mano,

ha la misura

delle mie dita appena chiuse,

e ne sento il tocco freddo, sottile.

[…] Quando apro i palmi per guardarla –

ma dove? dov’è la poesia?

Tutto ciò che trovo è il fossile dell’amore

nella forma affamata della mia mano.»

(Le dimensioni di una poesia, pp. 21-22)

L’esperienza del distacco e dell’esilio interiore attraversa numerose poesie della raccolta. Nel testo Esilio volontario (p. 14), Rahman riflette sulla condizione del poeta sospeso tra vita quotidiana e interiorità:

«…sono davvero in esilio,

o immerso fino all’anima nel regno della poesia?

[…] Lì vivo,

e lì rimarrò per sempre.

Sia pure questa vita,

un esilio dalla poesia.»

(Esilio volontario, pp. 14-16)

Il dialogo di Aminur Rahman è aperto anche verso tutta la letteratura universale; in Il pianoforte di Lorca, (p. 56), l’autore rende omaggio al poeta spagnolo, riaffermando il valore della musica e dei versi contro la solitudine dell’esistenza:

“…Il pianoforte è solo.

Non lasciamolo solo.

So per certo che si romperà,

e le parole si frantumeranno ancora di più.

Suoniamo il pianoforte di Lorca.

Se Lorca fosse qui,

non ci sarebbe bisogno di dirlo.

Andiamo. Non è troppo tardi.

Suoniamo ora il pianoforte di Lorca!”

(Il pianoforte è qui, 56)

La silloge La poesia fra le dita di Aminur Rahman si essenzializza in buona sostanza in quattro grandi nuclei tematici che vanno dall’amore totalizzante e l’eros al sacro e alla filosofia vedica, dall’esilio, la solitudine e il tempo alla natura della poesia stessa; temi connotati da un flusso poetico raccontato come un’entità viva e quasi fisica, inafferrabile ma essenziale per dare senso al dolore e sopravvivere all’assenza.

Dal punto di vista formale, in questa raccolta poetica i testi presentano un ritmo cadenzato anche se a volte ripetitivo, proprio della tradizione poetica dell’Asia meridionale, mentre l’intreccio costante di elementi naturalistici (fiumi, loto, nebbia) con archetipi mitologici d’Oriente e d’ Occidente eleva la contingenza dell’esperienza individuale a simbolo cosmico.

Concludendo, la raccolta La poesia fra le dita è senza dubbio un’opera di profonda densità trasfigurativa ed esistenziale. Attraverso un equilibrio rigoroso tra finito e infinito, materia e spirito, Aminur Rahman riesce a coniugare la semplicità del dettato poetico con l’eredità di una cultura millenaria, tant’è che le citazioni e i riferimenti che costellano le sue pagine testimoniano la capacità del verso di farsi ponte transnazionale capace di trasformare il dolore e il desiderio in una forma di conoscenza universale. La poesia di Aminur Rahman si inserisce così nel solco della grande tradizione lirica bengalese — fortemente debitrice dell’eredità di Rabindranath Tagore e dei poeti post-tagoriani — ma aprendosi decisamente a una dimensione globale.

La sua opera supera i confini del nazionalismo letterario per abbracciare un respiro cosmopolita, dialogando con la sensibilità occidentale, la mitologia mediterranea e medio-orientale (Inanna, Nefertiti, Afrodite) e i riferimenti alla cultura europea (come l’omaggio a Federico García Lorca). È, insomma, una poesia che fa dell’interculturalità e dell’attraversamento dei confini la propria cifra distintiva.

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