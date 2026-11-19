Santa Croce Camerina, una giornata contro la violenza sulle donne: il 24 novembre iniziative, corteo e momenti di riflessione

Santa Croce Camerina, 19 novembre 2026 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Santa Croce Camerina, attraverso la Consulta Giovanile, in collaborazione con l’associazione culturale A.C.K. e la Pro Loco, promuove per lunedì 24 novembre un pomeriggio di iniziative dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro ogni forma di violenza sulle donne.

Un appuntamento che intende coinvolgere la comunità, le associazioni, i giovani e le istituzioni, utilizzando linguaggi e momenti diversi per richiamare l’attenzione su un tema che riguarda l’intera società e che richiede consapevolezza, impegno e responsabilità condivisa.

Il programma prenderà il via alle ore 15 con l’inaugurazione dello Sportello Ascolto, in via Dott. G. Iozzia, presso il Centro Diurno Terza Primavera. Un servizio che rappresenta un importante punto di riferimento sul territorio, nel segno dell’ascolto e dell’attenzione alle persone.

A seguire, partirà da piazza degli Studi, presso l’ITCA “Fabio Besta”, il corteo contro la violenza, che coinvolgerà i partecipanti in un momento collettivo di testimonianza e sensibilizzazione. Il percorso condurrà a piazza Vittorio Emanuele II, dove sono previsti un momento di riflessione e un flash mob curato dall’associazione A.C.K.

La manifestazione proseguirà con un’estemporanea d’arte organizzata dalla Pro Loco di Santa Croce Camerina, con le opere di Samatha Cannizzo e Maria Primitivo.

A conclusione del pomeriggio, presso la Biblioteca comunale “G. Verga”, in via Gozzi, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Donne in Libertà”, scritto e diretto dall’architetto V. Coniglio. Lo spettacolo vedrà la partecipazione della danzatrice Iris Russello, Maria Giannone e delle voci fuori campo di Giovanni Emmanuello.

L’iniziativa vuole essere molto più di una ricorrenza simbolica: un’occasione per ribadire che la violenza sulle donne non può essere considerata un fatto privato, ma una questione sociale e culturale che chiama tutti a fare la propria parte. Per questo motivo, l’invito rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare alle iniziative indossando qualcosa di nero, come segno di adesione e condivisione del messaggio.

“La lotta alla violenza sulle donne richiede un impegno quotidiano, fatto di ascolto, prevenzione e cultura del rispetto. Con queste iniziative vogliamo sensibilizzare la comunità e offrire anche strumenti concreti di vicinanza e sostegno a chi si trova in difficoltà. Ringrazio l’assessore Roberta Iacono per l’impegno e l’attenzione dedicati all’organizzazione di questo appuntamento, insieme alla Consulta Giovanile e alle associazioni coinvolte, per aver contribuito a costruire un momento di partecipazione e riflessione per tutta la città” – dichiara il sindaco Peppe Dimartino.

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