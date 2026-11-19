Vigilanza privata senza titolo a Ragusa: denunciato un uomo per esercizio abusivo

RAGUSA, 19 Novembre 2026 – La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo con l’accusa di esercizio abusivo di vigilanza privata, dopo aver accertato che la struttura da lui gestita avrebbe continuato a operare nonostante la sospensione dell’autorizzazione prefettizia.

L’intervento è stato eseguito dagli investigatori della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Ragusa. Stando a quanto emerso dagli accertamenti, il provvedimento di sospensione del titolo era già stato adottato, ma l’istituto avrebbe comunque proseguito l’operatività per un determinato periodo, pur essendo stato presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

La presentazione di un ricorso al TAR non comporta automaticamente la sospensione degli effetti del provvedimento inibitorio né legittima la ripresa o la prosecuzione del servizio, in mancanza di una specifica pronuncia cautelare o di un atto che rimuova il divieto.

Al termine delle verifiche, l’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria per violazione delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) relative all’attività di vigilanza privata, regolata dalla licenza prefettizia e soggetta a sanzioni penali in caso di esercizio abusivo o inosservanza dei provvedimenti sospensivi. Resta ferma la presunzione d’innocenza dell’indagato fino all’eventuale accertamento definitivo delle responsabilità in sede giudiziaria.

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