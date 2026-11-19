Programma Eco-Schools: consegnate in Aula Consiliare le “Bandiere Verdi” alle scuole di Modica

Modica, 29 novembre 2026 – Si è svolta oggi pomeriggio, presso l’Aula Consiliare del Comune di Modica, la cerimonia ufficiale di consegna delle targhe di riconoscimento “Bandiera Verde” Eco-Schools per l’anno scolastico 2025/2026. L’evento ha celebrato la conclusione del percorso dei “sette passi” previsto dal programma internazionale Eco-Schools, promosso dalla Foundation for EnvironmentalEducation (FEE) e coordinato a livello locale dall’AssessoratoSamuele Cannizzaro e dall’Ufficio Transizione Ecologica del Comune di Modica. Alla presenza del Sindaco Maria Monisteridel Presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo e dei Dirigenti Scolastici, dei docenti referenti, degli Eco-Comitati e di una rappresentanza degli alunni, sono stati ufficialmente premiati otto plessi appartenenti a quattro Istituti Comprensivi del territorio:

I.C. “Carlo Amore – Piano Gesù”: Plesso Cannizzara (ref. Prof.ssa Rosa Garofalo) e Plesso E. De Amicis (ref. Prof.ssa Marina Cappello);

I.C. “Raffaele Poidomani”: Plesso Treppiedi Sud (ref. Ins. Giuseppina Garrafa);

I.C. “Giacomo Albo – Giovanni XXIII”: Plesso Centrale (ref. Ins. Donatella Pistola), Plesso Saverio Scrofani (ref. Prof.ssa Ivana Castello) e Plesso Giovanni XXIII (ref. Prof.ssa Donatella Denaro);

I.C. “Santa Marta – E. Ciaceri”: Plesso Santa Marta (ref. Ins. Maria Monica Iurato) e Plesso Piano Ceci (ref. Ins. Mirella Spadaro) – con il coordinamento d’istituto della Prof.ssa Giusi Sipione

La consegna delle targhe ha rappresentato il riconoscimento concreto per l’impegno quotidiano profuso da studenti, docenti e personale scolastico nell’attuazione dei piani d’azione ambientali e nella diffusione della cultura della sostenibilità, in piena coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030. «Accogliere oggi in Aula Consiliare gli studenti e le comunità scolastiche che hanno conquistato la Bandiera Verde – ha sottolineato la sindaca Maria Monisteri – ha significato celebrare una Modica che cresce guardando al futuro con responsabilità”. “Questi ragazzi – ha detto il Presidente del C.C. Mariacristina Mianrdo, ci hanno dimostrato ancora una volta che la tutela dell’ambiente non è un tema astratto, ma una scelta concreta che parte dalle scuole e rafforza il senso di comunità dell’intera città».

«La cerimonia di oggi – ha sottolineato l’assessore Samuele Cannizzaro – non è stata soltanto un momento celebrativo, ma il giusto tributo a un percorso educativo che mette i nostri giovani al centro della transizione ecologica. Aver premiato ben otto plessi scolastici della nostra città, distintisi a livello internazionale nell’ambito del programma FEE Italia, è motivo di grande orgoglio per tutta l’Amministrazione Comunale. Grazie alla guida appassionata dei dirigenti, dei docenti referenti e degli Eco-Comitati, le scuole di Modica si sono confermate laboratori vivi di cittadinanza attiva, dove il rispetto per l’ambiente diventa una pratica quotidiana che dalle aule si trasferisce alle famiglie e all’intera comunità».

L’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Transizione Ecologica hanno rinnovato il proprio ringraziamento alle istituzioni scolastiche coinvolte per la costante e preziosa collaborazione nella formazione delle nuove generazioni.



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