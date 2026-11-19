Scicli, domani la rimozione del tiglio in Piazza Italia per motivi di sicurezza

SCICLI, 19 Novembre 2026 – Sarà rimosso nella giornata di domani il tiglio situato in Piazza Italia. La decisione arriva a seguito delle verifiche tecniche e degli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Ragusa, che hanno accertato un grave stato di deterioramento alla base del tronco. ​Le condizioni strutturali della pianta non offrono infatti più sufficienti garanzie di stabilità, rendendo indispensabile un intervento risolutivo per eliminare qualsiasi potenziale rischio per i passanti e garantire la piena sicurezza dell’area.

​La situazione è stata monitorata fin dalle prime segnalazioni dall’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato alla Manutenzione e Ambiente, che ha disposto l’abbattimento mettendo al primo posto la tutela dell’incolumità pubblica. Pur ribadendo l’importanza della salvaguardia del patrimonio arboreo cittadino, da Palazzo di Città sottolineano come la sicurezza dei cittadini resti la priorità assoluta di fronte a criticità non più reversibili.

Salva