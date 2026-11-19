Disabilità, 10 milioni di euro per l’assistenza agli studenti delle superiori in Sicilia

PALERMO – Dieci milioni di euro per assicurare la continuità dei servizi di assistenza agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado. È quanto prevede il provvedimento emanato dal dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali, che dispone il trasferimento delle risorse in favore delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali dell’Isola.

La ripartizione dei fondi è stata aggiornata tenendo conto del numero effettivo degli alunni con disabilità che, nell’anno scolastico 2026-2027, usufruiscono dei servizi di supporto scolastico, con l’obiettivo di sostenere gli enti territoriali nella gestione quotidiana dell’assistenza e garantire il diritto allo studio senza interruzioni.

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