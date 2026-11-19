Il modicano Anthony Sammito sul tetto del mondo Natural a Catania: primo posto fino a 70 kg per I.C.S. – UWSFF

Catania, 19 novembre 2026 – Sul palco del Mondiale ospitato dall’Hotel International Airport di Catania, il modicano Anthony Sammito ha centrato un risultato straordinario: primo classificato nella categoria Bodybuilding fino a 70 kg nella federazione I.C.S. – UWSFF, in una competizione Natural tested. Un primato di grande valore, reso ancora più significativo dalla certificazione Natural e dal test anti-doping: la conferma concreta di un percorso costruito senza scorciatoie, con dedizione, disciplina e rispetto totale per lo sport pulito. Affrontare un campionato mondiale nella categoria fino a 70 kg significa misurarsi con avversari preparati in cui contano simmetria, proporzioni, qualità muscolare e condizione. Salire sul gradino più alto a Catania è il frutto di mesi di lavoro costante, sacrificio quotidiano e attenzione ai dettagli, portati avanti nonostante una routine già fitta di impegni. Un traguardo internazionale non nasce mai da soli, e Anthony Sammito ha voluto dedicare un ringraziamento sentito a tutte le persone e le realtà che lo hanno accompagnato fino a questo successo: Massimo Savasta (Ispica): il preparatore che ha guidato la fase di avvicinamento portandolo sul palco con un’ottima condizione fisica. Luca Amodeo (Ispica): l’amico che ha curato posing e routine di gara, aiutandolo a valorizzare al meglio ogni posa e la presentazione sul palco. La Meta ASD: la palestra in cui Anthony si allena ogni giorno e dove svolge la propria attività di personal trainer, punto di riferimento quotidiano dentro e fuori dalla pedana. Un ringraziamento speciale alla mamma, per aver preparato tutti i pasti per la gara con pazienza e amore; tra i mille impegni quotidiani di Anthony, senza il suo supporto questo traguardo non sarebbe mai stato possibile. Il parrucchiere, per aver curato il look che ha completato la sua immagine sul palco mondiale. Al di là delle medaglie e dei trofei, per Anthony Sammito il culturismo porta con sé un significato profondo che va ben oltre il semplice aspetto esteriore. Il messaggio che l’atleta tiene a trasmettere attraverso questa disciplina è chiaro: migliorare la propria estetica non significa “apparire” fine a se stesso, ma intraprendere un percorso che accresce la consapevolezza di sé. La rigida disciplina richiesta da questo sport rafforza l’autostima e migliora l’approccio verso ogni sfida della vita quotidiana, riflettendosi positivamente anche nei rapporti con le persone che ci circondano. In definitiva, l’allenamento e la cura del fisico non servono semplicemente a mostrarsi al meglio, ma rappresentano la testimonianza concreta di un corpo sano, forte e in equilibrio. Con questa vittoria Natural tested a Catania, Anthony Sammito firma una pagina importante del proprio percorso agonistico, portando in alto il lavoro condiviso con il suo team, i suoi valori e la sua famiglia.

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