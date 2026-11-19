Pozzallo, lavoratori dell’igiene ambientale in piazza: il 24 novembre sit-in davanti al Municipio

POZZALLO, 19 Novembre 2026 – Sale la tensione sul futuro del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti a Pozzallo. I lavoratori del comparto dell’igiene ambientale incroceranno le braccia e scenderanno in piazza martedì prossimo, 24 novembre, con un sit-in di protesta previsto a partire dalle ore 9:30 nello spazio antistante il Palazzo di Città.

La mobilitazione è stata proclamata unitariamente dalle sigle sindacali Fp Cgil e Fit Cisl a seguito dello stallo registrato nel dialogo con l’Amministrazione comunale. Al centro della vertenza c’è l’impianto del nuovo bando di gara predisposto dalla Giunta per l’affidamento del servizio a una ditta privata a partire dal 2027.

Secondo i rappresentanti dei lavoratori, il capitolato così come strutturato presenta criticità che richiedono modifiche urgenti e necessarie per garantire un dimensionamento più equilibrato dell’appalto e una migliore organizzazione operativa. Nonostante i diversi tavoli di confronto avviati nelle scorse settimane per cercare una sintesi condivisa, le istanze sindacali non hanno finora trovato accoglimento.

Dura la presa di posizione dei vertici territoriali delle due sigle – Antonio Giannone per la Fit Cisl, insieme a Gianluca Migliorisi (responsabile territoriale Igiene ambientale Fp Cgil) e Salvatore Terranova (segretario generale Fp Cgil Ragusa) – che puntano il dito direttamente contro la guida politica dell’ente.

Stando a quanto denunciato dai sindacati, il sindaco Roberto Ammatuna non avrebbe infatti fornito alcun riscontro concreto alle richieste avanzate, limitandosi a rassicurazioni giudicate insufficienti dai lavoratori. Il timore concreto della categoria è che le attuali previsioni del bando si traducano, all’atto pratico, in un eccessivo sovraccarico di lavoro per gli operatori che saranno impegnati quotidianamente nel mantenimento del decoro urbano della città marinara.

Con il presidio di martedì 24 novembre davanti al Municipio, i lavoratori e le organizzazioni sindacali puntano a riaprire un confronto reale e ottenere le modifiche al bando prima che l’iter prosegua ulteriormente.

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