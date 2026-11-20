Ragusa, condannato in primo grado a 8 anni e 9 mesi l’ex presidente della Commissione invalidi civili dell’ASP Ragusa

RAGUSA, 20 Novembre 2026 – Otto anni e nove mesi di reclusione, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. È questa la pena inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa al medico Giuseppe Iuvara, già presidente della Commissione invalidi civili dell’Asp iblea. La sentenza, pronunciata lo scorso 29 ottobre all’esito del giudizio di primo grado celebrato con rito abbreviato, riconosce l’imputato responsabile di corruzione per asservimento della funzione pubblica a interessi privati, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa ai danni dell’Azienda sanitaria provinciale. Con lo stesso dispositivo, il giudice ha invece mandato assolto il professionista da ulteriori capi d’imputazione relativi ad altri episodi di truffa, falso ideologico, abuso d’ufficio e interruzione di pubblico ufficio.

L’inchiesta affonda le radici in una vasta attività investigativa condotta dai Carabinieri del NAS di Ragusa che, nel 2020, aveva portato all’arresto in flagranza del medico e di altre due persone per un episodio di corruzione legato alle procedure per il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento. Un filone parallelo, caratterizzato da un analogo meccanismo operativo — il pagamento di una somma di denaro, tramite l’intermediazione di una familiare, per far ottenere benefici assistenziali a una persona priva dei requisiti — era già confluito in un separato procedimento, conclusosi con una condanna divenuta irrevocabile il 4 maggio 2023.

Nel procedimento appena definito in primo grado, le indagini, supportate da intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno ricostruito un sistema di irregolarità che passava anche per incontri fuori dalle sedi istituzionali. In particolare, l’impianto accusatorio recepito dal GUP ha posto l’attenzione su un appuntamento avvenuto il 13 febbraio 2020 nello studio privato del medico: in quella sede sarebbero state concordate procedure difformi dall’ordinario iter collegiale, fornendo persino istruzioni su come la richiedente avrebbe dovuto comportarsi durante la visita medica per simulare o aggravare le proprie condizioni e ottenere così l’indennità. Gli accertamenti hanno inoltre riguardato il rilascio di false certificazioni necroscopiche e l’attestazione di prestazioni lavorative fittizie, utilizzate per richiedere indebiti compensi all’ASP.

Trattandosi di una sentenza di primo grado, il verdetto non è ancora definitivo e potrà essere oggetto di impugnazione davanti alla Corte d’Appello. Fino a eventuale condanna definitiva, resta dunque fermo il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza dell’imputato.

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