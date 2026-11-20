Santa Croce Camerina ha la sua Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: nominata Martina Arestia

Santa Croce Camerina, 20 novembre 2026 –

Il Comune di Santa Croce Camerina ha la figura del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. È la dottoressa Martina Arestia, psicologa e psicoterapeuta, nominata dal sindaco Peppe Dimartino con la determina sindacale n. 33 del 16 novembre 2026.

Quest’oggi in Municipio si è tenuto un incontro tra il Sindaco con la Giunta e la Garante per avviare un percorso sinergico di iniziative, ascolto e proposte.

La nomina chiude la procedura avviata con l’avviso pubblico del 18 giugno scorso. In precedenza il Consiglio comunale aveva approvato il Regolamento che istituisce la figura, con la delibera n. 28 del 30 aprile 2026. All’esito dei colloqui individuali, conoscitivi e motivazionali, davanti a un’apposita commissione composta da membri esperti del settore è stata scelta la dottoressa Arestia. L’incarico durerà cinque anni e sarà svolto a titolo gratuito.

La dottoressa Martina Arestia ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia clinica all’Università di Catania con 110 e lode. È iscritta all’Ordine degli Psicologi dal 2020. Si è specializzata in Psicoterapia della Gestalt all’istituto Gestalt Kairòs di Ragusa e si è formata sui disturbi del neurosviluppo e sulla psicopatologia dell’età evolutiva per mezzo di esperienze curricolari ed extra curriculari presso l’U.O.C. di neuropsichiatria infantile e comunità terapeutiche assistite per minori.

Il suo percorso professionale è legato in gran parte al mondo dei minori e della scuola. Attualmente lavora come psicologa e psicoterapeuta in libera professione e contestualmente all’interno di progetti che mirano alla tutela e benessere del minore. È inoltre risultata idonea come esperta psicologa nell’osservazione e nel trattamento dei detenuti all’interno dell’amministrazione penitenziaria.

“Quella della Garante – dichiara il sindaco Peppe Dimartino – è una figura importante per Santa Croce Camerina. È una città che vuole puntare con decisione sulla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e creare le migliori condizioni di vita per le giovani generazioni. Il presente è sempre più complesso e per affrontarlo servono figure qualificate, competenti e vicine ai ragazzi e alle famiglie. La dottoressa Arestia ha una formazione solida e un’esperienza significativa sul campo e sul territorio. Sarà un lavoro sinergico con l’Amministrazione, fatto di proposte e di progetti concreti, per dare ai più giovani ascolto, tutele e opportunità. Alla dottoressa Arestia rivolgo, a nome mio e dell’intera Amministrazione, i migliori auguri di buon lavoro”.

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