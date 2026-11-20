Modica, una piazzetta per Anna Maria Sammito

MODICA, 20 Novembre 2026 – Il Partito Democratico di Modica plaude alla decisione della Giunta comunale di intitolare alla memoria di Anna Maria Sammito lo slargo antistante la chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore. Un riconoscimento che il segretario cittadino dei dem, Francesco Stornello, definisce «una scelta giusta» e «un atto dovuto verso una studiosa che ha speso la vita per far conoscere Modica a sé stessa, legando proprio a San Nicolò Inferiore anni fondamentali di ricerca e impegno».

Secondo l’esponente politico, il traguardo raggiunto è il frutto di una mobilitazione partita dal basso. Stornello sottolinea infatti come il merito vada riconosciuto in primo luogo alle associazioni che nel 2023 avevano avanzato la proposta e al Comitato Anna Maria Sammito, capace di coagulare attorno all’iniziativa il sostegno della cittadinanza con la raccolta di oltre tremila firme.

Superato il passaggio in Giunta, l’iter burocratico attende ora l’ultimo via libera istituzionale. «Confidiamo che la deroga del Prefetto arrivi in tempi rapidi», afferma il segretario del PD modicano, guardando però già oltre il valore simbolico dell’intitolazione.

Per Stornello, infatti, l’omaggio alla studiosa deve tradursi in una precisa agenda politica e culturale per la salvaguardia del territorio: «Una targa ha senso solo se diventa un impegno. Anna Maria Sammito aveva avviato il censimento degli ambienti rupestri del centro storico: completarlo vorrebbe dire conoscere davvero ciò che i nostri quartieri custodiscono, prima di decidere come recuperarli e tornare ad abitarli». Un appello all’amministrazione affinché la tutela del patrimonio storico preceda qualsiasi intervento urbanistico, perché, conclude Stornello, «è così che si onora chi ha servito davvero la Città: continuandone il lavoro».

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