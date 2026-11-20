L’Unitre Modica e la risata generativa di Antonella Marascia

Modica, 20 novembre 2026 – Con l’avvio dell’Anno Accademico 2026/27 sono ripresi i tradizionali appuntamenti con “I Giovedì dell’Unitre” della Sede di Modica dell’Associazione; Antonella Marascia e Marcella Burderi hanno animato l’incontro dal titolo “Il potere della risata rigeneratrice e la tradizione orale siciliana”.

La letteratura licenziosa siciliana è stato il tema centrale dell’incontro. Antonella Marasca, già segretario generale della città metropolitana di Palermo, oggi è in veste di scrittrice e raccoglitrice della memoria popolare dell’area da cui proviene, Mazara del Vallo.

Ridere fa bene, e di questo ne erano ben consapevoli i greci e i latini. Poi il lungo medioevo ha dedicato ampio spazio ai racconti ricchi di doppi sensi e a quelli che in maniera molto più esplicita hanno avuto per oggetto le relazioni sessuali e la libertà di riderne. Di questo filone letterario purtroppo se ne perdono le tracce nell’Ottocento. Se ne perdono le tracce ma non la memoria che continua a permanere nei racconti orali. Merito di Antonella Marascia è stato quello di fermarli in un prezioso lavoro consegnato alla comunità di studiosi e semplici lettori che oggi possono ancora leggerli nelle pagine della sua seconda raccolta di Cunti “Cera ‘na vota e c’era 2”, Multiverso Edizioni. L’incontro si è chiuso con un intenso richiamo alle donne vittime di violenza, raccontato dalla stessa Marascia attraverso le parole di “Desiata. Una storia vera incisa nel vento”, Multiverso Edizioni. Prima le risate, poi gli occhi lucidi anche perché, come vuole la tradizione, “…un c’è mortu ch’un si riri, un c’è festa ch’un si chianci”: non c’è funerale in cui non si rida, non c’è matrimonio in cui non si pianga.

L’incontro è stato introdotto e concluso dal presidente dell’Unitre di Modica Enzo Cavallo.

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