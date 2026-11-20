Vittoria, in escandescenze con un bastone dopo lo sfratto: 22enne fermato con il Taser e arrestato

VITTORIA, 20 Novembre 2026 – Momenti di forte tensione in via San Martino, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno arrestato un giovane di 22 anni, di origini ghanesi, con l’accusa di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione giunta al numero di emergenza, che indicava la presenza di un uomo in forte stato di agitazione all’interno di un condominio, intento a brandire un grosso bastone. Giunti sul posto, i militari dell’Arma — coadiuvati poco dopo da una volante della Polizia di Stato — si sono trovati di fronte al 22enne, la cui reazione violenta sarebbe stata scatenata da un provvedimento di sfratto dall’alloggio in cui viveva, gestito da un’associazione attiva nell’accoglienza dei migranti.

Nonostante i ripetuti inviti alla calma e l’ordine di gettare l’arma impropria, il ragazzo ha continuato a minacciare gli operatori, arrivando infine a scagliarsi fisicamente contro i Carabinieri. Per contenere l’aggressione ed evitare conseguenze più gravi, i militari hanno fatto ricorso alla pistola a impulsi elettrici (Taser), riuscendo così a immobilizzare il giovane e a metterlo in sicurezza.

Durante le concitate fasi dell’ammanettamento, alcuni militari hanno riportato lievi escoriazioni e contusioni, giudicate guaribili in pochi giorni. Espletate le formalità di rito, il 22enne è stato dichiarato in arresto e trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea, in attesa che l’iter processuale definisca le sue eventuali responsabilità.

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