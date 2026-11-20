Ragusa, invade la corsia della Volante ubriaco e aggredisce gli agenti: fermato con il Taser

RAGUSA, 20 Novembre 2026 – Ha rischiato di provocare un frontale con una pattuglia della Polizia e poi ha reagito con violenza al controllo, costringendo gli agenti a ricorrere al Taser per immobilizzarlo. Un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Ragusa per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

L’episodio si è verificato durante un normale servizio di pattugliamento delle vie cittadine da parte delle Volanti della Questura iblea. All’improvviso, un’autovettura ha invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l’auto di servizio; solo una pronta sterzata dell’agente alla guida ha permesso di evitare lo scontro frontale e conseguenze ben più gravi.

Fermato il veicolo, i poliziotti hanno constatato che a bordo si trovavano due uomini in evidente stato di alterazione alcolica. Sin dalle prime fasi dell’identificazione, il conducente si è mostrato nervoso e insofferente, ma la situazione è precipitata non appena gli operatori gli hanno comunicato che sarebbe stato sottoposto all’alcoltest. L’uomo è andato in escandescenza, passando dalle minacce agli spintoni contro i poliziotti.

Di fronte all’escalation violenta, gli agenti hanno utilizzato la pistola a impulsi elettrici in dotazione, riuscendo a contenere l’aggressione e a mettere in sicurezza il conducente senza ulteriori rischi. Anche durante il tragitto verso gli uffici della Questura, tuttavia, l’uomo non si è calmato, continuando a rivolgere minacce di morte agli operatori della Volante. Al termine degli accertamenti di rito, per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

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