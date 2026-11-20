Avviati i lavori della nuova rotatoria sulla S.P 45 Pozzallo-Modica

Pozzallo, 20 novembre 2026 – Iniziano oggi i lavori di realizzazione della rotatoria di via Livatino, nel tratto che va dal Cimitero all’hotel Nautico con attigua la pericolosissima curva a 90°. Una porzione di strada che ha sempre rappresentato un serio pericolo per gli automobilisti in senso di marcia verso Pozzallo. Venti anni fa ne fu realizzata un’altra, nell’incrocio tra viale Asia e la via Livatino che ha evitato tanti incidenti stradali.

Per il Sindaco Roberto Ammatuna, con la realizzazione di questa seconda opera, aumenterà notevolmente la sicurezza stradale, in quanto tutti gli autoveicoli saranno costretti a moderare la velocità. Pozzallo sempre più sicura.

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