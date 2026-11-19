Pozzallo. L’autunno non scoraggia l’arrivo di migranti in Sicilia. In mattinata nuovo sbarco di 53 persone

POZZALLO, 19 Novembre 2026 – È stato un segnale internazionale di soccorso (MAYDAY), seguito dall’avvistamento di un aereo dell’agenzia europea Frontex e di un elicottero della Guardia di Finanza, a far scattare un’impegnativa operazione di salvataggio da parte della Guardia Costiera di Pozzallo ai limiti della zona di responsabilità SAR italiana.

Dal pomeriggio di ieri, la Motovedetta SAR CP325 della Capitaneria di porto di Pozzallo è stata impegnata nelle operazioni di recupero a favore di 53 migranti, tutti uomini, che si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione da pesca alla deriva a circa 135 miglia nautiche dalla costa.

L’attività di soccorso, protrattasi per l’intera notte, si è rivelata particolarmente complessa a causa delle avverse condizioni meteomarine presenti in zona, caratterizzate da scarsa visibilità e mare forza 5/6. Il maltempo ha reso necessario il coinvolgimento di alcune navi mercantili e di Nave Cigala Fulgosi della Marina Militare, che ha garantito supporto durante la delicata fase di rientro verso la Sicilia.

L’unità navale ha fatto ingresso nel porto di Pozzallo questa mattina alle ore 9:05. Tutti i 53 uomini tratti in salvo sono arrivati a terra in buone condizioni di salute, seppur provati dal freddo e bagnati dall’acqua di mare, ricevendo subito la prima assistenza prevista sulla banchina.

Attorno alle 10,30 i migranti sono stati sistemati all’interno dell’hotspot portuale in attesa di chiarire la dinamica del viaggio che dalla Libia li ha portati in Sicilia.

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