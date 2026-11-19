Ragusa celebra la Giornata Nazionale dell’Albero con un doppio appuntamento

Ragusa, 19 novembre 2026 – Il 21 novembre, ai Giardini Iblei, prende il via una nuova fase del progetto “Mettiamo le radici per il futuro”, che dal 2022 a oggi ha messo messa a dimora quasi 1.000 alberi di carrubo nel territorio ibleo, gli ultimi dei quali a Villa Aylan, in via Archimede.

Sabato 21 si procederà ora a donare gratuitamente un alberello di carrubo ai cittadini che lo richiederanno, in cambio dell’impegno formale a metterlo a dimora. Prosegue con il coinvolgimento attivo della comunità questo percorso avviato nel 2022 grazie alla sinergia tra Laboratorio Verde di Fare Ambiente Provinciale di Ragusa CSV Etneo, Dipartimento Regionale per lo Sviluppo Rurale (Servizio 15 Ragusa), Comune e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Il carrubo è un albero ideale per sostenere la biodiversità locale ed ha un forte valore civico: è simbolo di resilienza, memoria e impegno in chiave di educazione alla legalità e contrasto alle mafie.

Il programma dedicato alla Giornata Nazionale dell’Albero proseguirà con un evento sul campo promosso da Lions International e dal Club per l’UNESCO di Ragusa. L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 di lunedì 23 novembre al Parco Verde Bruscé.

La giornata prevede la piantumazione di 150 piantine; un’operazione dal forte valore educativo e partecipativo grazie al coinvolgimento diretto delle classi prime dell’I. M. Ventre, che si occuperanno attivamente della messa a dimora dei nuovi alberi.

“Celebriamo la Giornata Nazionale dell’Albero – dichiara l’assessore al Verde, Nunzio Basile – all’insegna dell’impegno civico, responsabilizzando direttamente i cittadini a cui affideremo i carrubi, coinvolgendo gli studenti e con il contributo di diversi Enti e associazioni, che ringraziamo. Il rispetto per l’ambiente è innanzitutto una questione di educazione.”

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