CGIL Ragusa, il 20 novembre corteo contro il caro vita: lavoratori, studenti e pensionati insieme in piazza

Ragusa, 18 novembre 2026 – Salari, pensioni, sanità, scuola e caro vita al centro della mobilitazione. Roccuzzo: “Servono risposte concrete per lavoratori, giovani e pensionati. In Sicilia chiediamo anche un bonus per i pendolari”

Lavoratori, pensionati, studenti e cittadini insieme per chiedere salari più dignitosi, una sanità pubblica più forte, maggiori investimenti nella scuola e misure concrete contro il caro vita. Il 20 novembre la CGIL scenderà in piazza a Ragusa, nell’ambito della mobilitazione sindacale contro le scelte economiche e sociali del Governo. Il concentramento è previsto alle ore 8.30 nello spazio antistante il liceo scientifico Enrico Fermi. Da qui partirà il corteo che attraverserà viale Europa e corso Italia, fino a raggiungere piazza San Giovanni, dove si terranno gli interventi conclusivi. Le conclusioni saranno affidate a Concetta Balistrieri, segretaria generale pensionati SPI CGIL Sicilia. La scelta del 20 novembre assume un particolare significato per il sindacato, che intende rafforzare il legame tra il mondo del lavoro e quello della scuola, coinvolgendo le giovani generazioni in una mobilitazione che guarda al presente, ma soprattutto al loro futuro. Al centro della protesta ci sono le misure contenute nella legge di Bilancio, giudicate dalla CGIL insufficienti a contrastare la perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni. Il sindacato denuncia l’assenza di interventi strutturali capaci di alleggerire il peso del caro energia, dei carburanti e dell’aumento dei prezzi sulle famiglie. Particolare attenzione sarà dedicata ai pensionati, che la CGIL considera ancora una volta penalizzati da provvedimenti incapaci di assicurare un recupero significativo del potere d’acquisto. “I pensionati non sono il bancomat del Governo” è uno dei messaggi che accompagneranno la mobilitazione. Accanto alle rivendicazioni nazionali, la CGIL di Ragusa rilancia una battaglia che riguarda direttamente migliaia di lavoratori siciliani: l’introduzione di un bonus per il pendolarismo, quale misura di sostegno per chi ogni giorno è costretto a percorrere decine di chilometri per raggiungere il proprio posto di lavoro. “Il costo del carburante incide pesantemente sui bilanci delle famiglie e soprattutto su quelli di chi, per lavorare, non ha alternative all’utilizzo dell’automobile – sottolinea Giuseppe Roccuzzo, segretario generale della CGIL Ragusa –. Da tempo chiediamo alla Regione Siciliana un intervento concreto a favore dei pendolari. Non servono contributi occasionali o misure frammentarie, ma politiche capaci di rispondere ai bisogni quotidiani delle persone”. Per la CGIL, la mobilitazione rappresenta anche un’occasione per richiamare l’attenzione sulle condizioni della sanità pubblica, sulla necessità di investire nell’istruzione e nell’edilizia scolastica e sul diritto dei giovani a un lavoro stabile e dignitosamente retribuito.”Vogliamo mettere insieme generazioni diverse, perché i problemi dei lavoratori di oggi sono strettamente legati alle prospettive dei giovani e alla dignità dei pensionati – conclude Roccuzzo –. Una società che non investe nella scuola, nella sanità e nel lavoro rischia di compromettere il proprio futuro. Il 20 novembre saremo in piazza per chiedere un cambiamento concreto, a partire dai bisogni reali delle persone”.

La CGIL invita lavoratori, pensionati, studenti e cittadini a partecipare al corteo, con appuntamento alle ore 8.30 davanti al liceo scientifico Fermi di Ragusa.

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