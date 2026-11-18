Condoni edilizi, a Modica si ferma il lavoro dei tecnici esterni. Antoci: «Non si butti via quanto già fatto»

MODICA, 18 Novembre 2026 — Si blocca l’attività di smaltimento delle pratiche di condono e sanatoria edilizia al Comune di Modica. Dal 30 giugno scorso sono infatti scaduti gli incarichi dei sei professionisti esterni — geometri, ingegneri e architetti — che supportavano gli uffici comunali nell’istruttoria dei fascicoli. A distanza di quasi cinque mesi, non è ancora arrivata né la proroga di dodici mesi, pure prevista dal bando originario, né la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

A sollevare la questione è l’ex assessore all’Urbanistica, Tino Antoci, che chiede chiarimenti all’Amministrazione comunale e lancia un appello affinché non venga disperso il lavoro accumulato finora.

Il servizio di supporto tecnico, rimasto paralizzato dal 2019, era stato riattivato proprio attraverso un avviso pubblico che contemplava la possibilità di estendere i contratti per un ulteriore anno. Un percorso rafforzato, nel marzo 2026, da un importante cambio di indirizzo interpretativo sulla normativa — condiviso con gli uffici e l’Avvocatura comunale — pensato per sbloccare istanze incagliate da decenni.

I numeri restituiscono la dimensione della posta in gioco: su un arretrato complessivo di circa 1.300 pratiche, nei due anni di attività i tecnici esterni erano riusciti a istruirne 450, consentendo alle casse comunali di incassare circa 300.000 euro in oneri nell’ultimo periodo.

«L’arretrato dei condoni è uno dei nodi più pesanti della macchina comunale», sottolinea Antoci. «Parliamo di istanze presentate anche decenni fa, sulla base di leggi dello Stato, rimaste senza risposta. Dietro ogni pratica c’è una famiglia che non può vendere casa, accendere un mutuo o mettere in regola un immobile. Con il supporto dei tecnici esterni avevamo cominciato a smaltire quell’arretrato. Fermarsi adesso significa tornare indietro».

Secondo l’ex assessore, l’interruzione del servizio genera tre conseguenze immediate: gli uffici comunali perdono un affiancamento specialistico indispensabile in una materia complessa; i cittadini vedono dilatarsi ulteriormente i tempi di attesa; il Comune rinuncia a incassare oneri concessori che vengono versati solo al momento della definitiva chiusura della pratica.

C’è inoltre un aspetto legato all’efficienza amministrativa e alla tutela del lavoro già avviato: i sei professionisti hanno infatti esaminato fascicoli e istruito procedimenti complessi sulla base di un meccanismo che lega il loro compenso all’effettiva definizione della pratica.

«Non è una questione corporativa, è buon senso amministrativo», precisa Antoci. «Ripartire da zero con nuovi incaricati significherebbe riprendere istruttorie già avviate, allungare ancora le attese delle famiglie e non dimostrare correttezza nei confronti di chi ha lavorato due anni su pratiche che non ha potuto ancora definire».

Da qui la richiesta formale all’Amministrazione di spiegare le ragioni della mancata proroga e di individuare una soluzione rapida per garantire la continuità operativa, attivando l’estensione contrattuale — se ancora percorribile — o procedendo con un nuovo avviso. Un invito che Antoci rivolge direttamente alla Sindaca, ai dirigenti dell’ente e agli Ordini professionali.

«Su questa materia Modica ha già perso troppi anni», conclude l’ex assessore. «I cittadini hanno diritto a una risposta, e il Comune ha il dovere di usare al meglio le competenze che ha già a disposizione».

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