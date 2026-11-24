Monterosso Almo, 150 mila euro dalla Regione per il nuovo parco giochi inclusivo e l’area fitness al plesso “Don Bosco”

Monterosso Almo, 24 novembre 2026 – Un nuovo spazio dedicato al gioco, allo sport e all’inclusione sociale sorgerà a Monterosso Almo grazie a un finanziamento di 150.000 euro, ottenuto attraverso un emendamento presentato dall’onorevole Ignazio Abbate all’ultima legge Finanziaria regionale. Il progetto esecutivo interesserà gli spazi esterni del plesso “Don Bosco” dell’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana”, in via del Mercato. L’intervento prevede la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di due aree distinte, pensate per essere completamente accessibili e prive di barriere motorie, sensoriali o cognitive: l’area ludica inclusiva sorgerà sulla sinistra rispetto all’ingresso principale, su una superficie dotata di pavimentazione antitrauma. Tra le attrezzature previste figurano una composizione inclusiva a tema “Bus” dotata di rampa di accesso e pannelli tattili/cognitivi, una torre multi-scivolo, un’altalena inclusiva e giochi progettati per l’utilizzo anche da parte di bambini con mobilità ridotta; l’area fitness outdoor sarà collocata nella zona asfaltata adiacente al campetto da basket e ospiterà sette diverse postazioni per l’attività fisica all’aperto di ragazzi e adulti. Anche in questo caso l’inclusività è centrale, grazie all’installazione di attrezzature specifiche perfettamente fruibili anche da persone con disabilità motoria, affiancate da cyclette, ellittica, panca addominali e stazioni per il potenziamento muscolare. “Sono particolarmente soddisfatto per questo risultato che porta a Monterosso Almo risorse concrete destinate direttamente al benessere dei più piccoli, dei giovani e delle famiglie, così come era avvenuto in passato con la fornitura dello scuolabus che mancava da anni alla locale scuola. Investire nella creazione di spazi pubblici sicuri, moderni e soprattutto inclusivi significa – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate – garantire a tutti i bambini, nessuno escluso, il diritto al gioco e alla socializzazione in un ambiente protetto. Ringrazio l’amministrazione comunale per aver predisposto con prontezza un progetto esecutivo di qualità, l’Assessore Amato e il Presidente del Consiglio D’Aquila per la loro costante presenza sul territorio e attenzione ai bisogni della comunità monterossana”. Lo stesso Assessore Paolo Amato sottolinea il valore strategico dell’intervento: “Dietro ogni scelta amministrativa deve esserci una visione chiara di paese, fondata sulla programmazione e non sull’improvvisazione. È il frutto di una strategia di crescita che porta risultati concreti anche grazie a chi lavora con costanza per il territorio, come l’onorevole Ignazio Abbate: grazie al suo impegno, Monterosso è sempre più vicina a Palermo e ai luoghi in cui si assumono le decisioni che contano per la nostra comunità. I nostri non sono interventi isolati, ma passaggi di un percorso organico di sviluppo e valorizzazione. In questa prospettiva, insieme al Presidente del Consiglio comunale Giovanni D’Aquila, al sindaco e all’amministrazione abbiamo individuato un luogo sicuro, accessibile e lontano dal traffico. Uno spazio pensato perché genitori e bambini possano trascorrere del tempo di qualità insieme, e perché famiglie e cittadini possano condividere momenti di sport, socialità e benessere. Amministrare significa guardare oltre il presente, assumersi la responsabilità delle scelte e trasformare le risorse in opportunità reali. Il futuro di Monterosso si pianifica, si costruisce e si realizza”.

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