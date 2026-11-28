Cna Ragusa celebra 80 anni di storia nazionale e 55 anni di presenza sul territorio

Ragusa, 28 novembre 2026 – Una giornata dedicata alla memoria, al presente e alle prospettive future dell’artigianato e della piccola impresa. È questo il filo conduttore dell’assemblea territoriale della Cna Ragusa, ospitata ieri sera negli spazi del Collegio di Maria Santissima Addolorata (Badia) di Ragusa, che ha celebrato gli 80 anni della Confederazione nazionale e i 55 anni della Cna territoriale ragusana.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione collettiva sul ruolo che l’associazione ha svolto nel corso dei decenni a sostegno delle imprese, ma anche un’occasione per tracciare le sfide che attendono il sistema produttivo locale, tra innovazione, competitività e ricambio generazionale.

Dopo il momento iniziale caratterizzato dall’esecuzione dell’Inno nazionale da parte del quartetto di sassofoni del liceo musicale “Giovanni Verga” di Modica, ci sono stati i saluti istituzionali del presidente dell’Opera Pia Collegio di Maria Ss. Addolorata, Franco Antoci, del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, del vicesegretario generale della Camera di Commercio del Sud Est, Giovanna Licitra, e del presidente regionale Cna Sicilia, Filippo Scivoli. Quindi, l’assemblea ha vissuto uno dei momenti più significativi con il racconto della storia associativa attraverso “Le voci della nostra storia”, un viaggio nella memoria che ha ripercorso i 55 anni della Cna territoriale di Ragusa.

La narrazione, affidata a Donatella Cutello, è stata accompagnata dalla consegna di riconoscimenti a figure che hanno contribuito in maniera determinante alla crescita dell’associazione e del tessuto imprenditoriale locale. Ciascuno di loro ha inserito un mattone in un globo della produttività e della crescita che è stato poi consegnato al presidente nazionale Dario Costantini. Un tributo alla storia e alle persone che hanno costruito nel tempo una realtà oggi punto di riferimento per migliaia di imprese del territorio.

Ampio spazio, poi, è stato dedicato all’analisi della situazione economica provinciale e alle prospettive del sistema imprenditoriale ragusano. Nel corso degli interventi del presidente territoriale Giampaolo Roccuzzo e del segretario territoriale Carmelo Caccamo illustrate anche le cifre relative alle imprese operanti in provincia di Ragusa elaborate dal centro studi Cna su dati Movimprese, offrendo una fotografia aggiornata dell’economia locale, delle sue dinamiche e delle principali sfide che attendono il mondo produttivo.

Particolare attenzione è stata riservata al tema del passaggio generazionale, affrontato durante una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di Andrea Cannella, presidente di EthicFab, Simone Digrandi, coordinatore regionale delle Politiche giovanili di Anci Sicilia, Graziana Cascone di Ima Ascensori e del professor Francesco Raniolo, ordinario di Scienza Politica all’Università della Calabria. I relatori hanno discusso delle opportunità e delle difficoltà legate al ricambio generazionale nelle imprese, della capacità di trattenere i giovani nei territori e del ruolo che istituzioni, associazioni e imprese devono svolgere per garantire continuità e sviluppo.

La parte pubblica si è conclusa con l’intervento del presidente nazionale Cna, Dario Costantini, che ha richiamato la necessità di accompagnare le trasformazioni in atto senza perdere il valore umano e sociale che contraddistingue il mondo dell’artigianato.

«Viviamo una fase di cambiamento profondo – ha detto – che coinvolge imprese, società e rappresentanza. Le nostre aziende stanno già affrontando sfide decisive, dall’intelligenza artificiale all’innovazione tecnologica, dimostrando ancora una volta la capacità dell’artigianato di adattarsi e guardare avanti. Anche la Cna deve saper rinnovarsi, valorizzando il ricambio generazionale e una classe dirigente capace di assumere decisioni coraggiose. Ma il nostro valore più grande resta la comunità: essere vicini agli imprenditori nei momenti difficili, senza lasciare indietro nessuno, perché dietro ogni impresa ci sono famiglie, lavoro e sacrifici. In questo percorso la Sicilia continua a rappresentare una realtà fondamentale per il nostro sistema associativo. Allo stesso tempo prosegue il nostro impegno per la tutela dell’artigianato italiano. Il riconoscimento dell’artigianalità come prerogativa delle imprese iscritte all’Albo degli artigiani è un risultato storico che difende autenticità, qualità e valore delle nostre produzioni. Ora serve un ulteriore passo avanti: non possiamo affrontare le sfide del futuro con regole ferme a quarant’anni fa. Riconoscere il ruolo dell’artigianato significa investire in uno dei pilastri dell’economia italiana e in una componente essenziale della nostra identità nazionale».

Nella successiva sessione privata, l’assemblea ha approvato il bilancio consuntivo e gli strumenti finanziari dell’associazione. Dai dati presentati è emersa una crescita degli utili, a testimonianza della solidità della Cna Ragusa e della sua capacità di continuare a investire in servizi, rappresentanza e sostegno alle imprese del territorio.

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