Doppio colpo di mercato per l’ASD Ragusa Calcio: ufficiali Michele Truppo e Leonardo Saito

RAGUSA, 28 Novembre 2026 – Il Ragusa Calcio rafforza la propria rosa con un doppio innesto ufficiale in vista dei prossimi impegni stagionali. La società azzurra ha annunciato l’arrivo del portiere Michele Truppo (foto), già nel Modica, e dell’attaccante Leonardo Saito, due profili scelti per garantire maggiore solidità tra i pali e nuove soluzioni offensive al reparto avanzato.

I due calciatori hanno già perfezionato il trasferimento e sono pronti a integrarsi immediatamente nel gruppo squadra: entrambi saranno, infatti, a disposizione di mister Coppa, mettendosi subito al lavoro per farsi trovare pronti per i prossimi appuntamenti ufficiali.

Con queste due operazioni, la dirigenza del Ragusa conferma la volontà di puntellare l’organico a disposizione dello staff tecnico, aggiungendo qualità e alternative preziose per il proseguo del campionato.

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