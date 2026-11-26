Pozzallo, scontro sui rifiuti: l’Amministrazione replica duramente alla Ecoseib su assenze, pagamenti e gestione del servizio

POZZALLO, 26 Novembre 2026 – Si accende lo scontro a Pozzallo sulla gestione della raccolta rifiuti. Dopo il comunicato stampa diffuso dall’impresa Ecoseib, l’Amministrazione Comunale interviene con una dura replica, definendo la difesa dell’azienda «imbarazzante» e smentendo punto per punto le affermazioni contenute nella nota aziendale, in particolare sui dati relativi al personale e sulla regolarità dei pagamenti da parte dell’ente.

Il primo nodo sollevato riguarda il numero delle assenze giornaliere degli operatori ecologici. Secondo l’Amministrazione, non corrisponderebbe al vero quanto dichiarato dalla ditta, che aveva parlato di una media di circa tre assenze al giorno: i tabulati mensili in possesso dell’ente attesterebbero invece un numero complessivo di assenze ben superiore, smentendo così la ricostruzione fornita dall’impresa.

Altrettanto netta è la smentita sul fronte finanziario. L’Amministrazione respinge con fermezza l’accusa di presunti ritardi nei pagamenti, richiamando l’articolo 3 del capitolato d’appalto e rivendicando una puntualità senza precedenti nella storia amministrativa del dopoguerra cittadino. Il Comune sottolinea infatti di aver sempre saldato regolarmente le spettanze alla ditta — spesso persino in anticipo rispetto alle normali scadenze, come avvenuto anche nel mese di novembre 2026 — evidenziando come proprio questa regolarità abbia garantito la puntualità nell’erogazione degli stipendi ai lavoratori, evitando quegli scioperi che in passato si erano verificati a causa dei ritardi retributivi.

Nel mirino dell’Amministrazione finisce dunque esclusivamente l’organizzazione aziendale, mentre viene ribadito il pieno apprezzamento per l’operato quotidiano dei netturbini, riconosciuti per il loro spirito di sacrificio. L’insoddisfazione del Comune e della cittadinanza viene attribuita interamente alle carenze gestionali della Ecoseib, alla quale viene chiesto un cambio di passo in termini di efficienza e collaborazione.

A titolo esemplificativo delle difficoltà riscontrate sul territorio, l’Amministrazione cita la questione dei contenitori dei rifiuti situati in via Mario Rapisardi: nonostante il Comune abbia già individuato da diversi mesi una nuova collocazione più riservata ad appena dieci metri di distanza, l’azienda non avrebbe ancora provveduto allo spostamento, assumendo un atteggiamento definito ostruzionistico. Da qui l’appello finale affinché la ditta garantisca maggiore organizzazione e rispetto verso i cittadini che pagano regolarmente il canone di nettezza urbana e chiedono un servizio all’altezza.

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