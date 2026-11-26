Basket. Passalacqua Ragusa, Consolini: “Ogni partita è una storia a sé, testa a sabato”

Ragusa, 26 novembre 2026 – La Passalacqua Ragusa, dopo la sconfitta della settimana scorsa, è pronta per questo sabato, dove affronterà la Polisportiva Galli, alle ore 20.00 al Palaminardi.

Ad analizzare il momento, la giocatrice Chiara Consolini:

“Per quanto riguarda la partita di domenica, a nessuno piace perdere, è stata una sconfitta tosta, però anche questi momenti servono per la crescita del gruppo. Domenica scorsa è stata una domenica storta, e l’avversaria, ovvero Umbertide, era forte, e sicuramente ha avuto una serata con una grande percentuale al tiro e che ha disputato un’ottima partita. Noi potevamo e dovevamo fare molto di più, soprattutto a livello di intensità ed energia.

Ma il campionato va avanti e non ci si può fermare, gli imprevisti accadono, ma dobbiamo guardare avanti, ovvero a sabato, dove ci aspetta un’altra bella gara. Siamo una squadra unita e di questo sono molto contenta, riusciamo a capirci e ad andare verso un’unica direzione. Ci alleniamo giorno dopo giorno per migliorarci, per aumentare il ritmo e tenerci sempre più alti, e soprattutto anche a livello mentale occorre aver presente che una sconfitta ci può pure stare durante la stagione, ma occorre avere la forza giusta per voltare pagina.

Sabato ritorniamo a casa nostra, e il fattore campo è per noi fondamentale, il nostro pubblico sarà li a spingerci e sostenerci, e per noi è un valore enorme e ci tengo a ringraziare tutte le persone che vengono al Palaminardi a sostenerci.

Il campionato è ancora lungo e per la partita di sabato c’è grande voglia di riscatto, inoltre da parte nostra cercheremo di portare sul campo tutto il lavoro che stiamo facendo in settimana”.

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