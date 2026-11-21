Cimitero Storico di Modica, il Comitato chiede trasparenza sui lavori di messa in sicurezza e avvia un’istanza di accesso agli atti

MODICA, 21 Novembre 2026 – Torna al centro del dibattito la situazione delle edicole funerarie transennate e ammalorate del Cimitero Storico di Modica. A fare il punto è il Comitato di tutela del Cimitero Storico, riunitosi lo scorso 18 novembre per esaminare lo stato delle procedure di messa in sicurezza e le criticità gestionali legate alle cooperative cimiteriali.

Al centro del confronto ci sono i tempi di realizzazione degli interventi richiesti dalla Protezione Civile per le edicole funerarie sociali del circolo Di Vittorio e del SS. Sacramento, tuttora transennate. Il Comitato segnala che alle richieste ufficiali inviate via PEC il 27 ottobre e reiterate il 15 novembre — indirizzate anche all’Assessorato regionale alle Infrastrutture e al Genio Civile — non è ancora pervenuta alcuna risposta formale. Tuttavia, da interlocuzioni informali avute con alcuni deputati regionali dell’area iblea, in particolare con gli onorevoli Ignazio Abbate e Giorgio Assenza, sarebbe emerso che l’Assessorato alle Infrastrutture dovrebbe emettere l’apposito decreto entro la fine di novembre, consentendo così all’Ufficio regionale della Protezione Civile di avviare i bandi per la progettazione di massima ed esecutiva entro la scadenza del 31 dicembre.

Parallelamente, il Comitato ha deciso di rivolgersi formalmente all’assessore Viola e agli uffici comunali competenti tramite una richiesta di accesso agli atti riguardante tutte le altre edicole funerarie sociali in stato di degrado e transennate. Nello specifico, verrà chiesta copia di tutte le comunicazioni, gli avvisi, le diffide e le intimazioni inviate dal Comune ai presidenti e referenti di cooperative, parrocchie, confraternite ed enti concessionari per la messa in sicurezza delle strutture, insieme alle relative note di riscontro, memorie e risposte trasmesse dai soggetti gestori. L’istanza riguarderà inoltre eventuali verbali di sopralluogo, relazioni tecniche sugli ammaloramenti, provvedimenti di decadenza o revoca delle concessioni e l’intero fascicolo relativo al Circolo Di Vittorio, ritenuto indispensabile per ricostruire negli anni le operazioni di assegnazione dei loculi dell’omonima cooperativa funeraria e accertare eventuali responsabilità.

Infine, il Comitato ha annunciato l’intenzione di convocare, nel mese di gennaio 2027, un incontro con il Gruppo di base per fare il punto sulle iniziative intraprese e raccogliere segnalazioni documentate su presunte irregolarità nella gestione dei loculi da parte di confraternite, circoli, associazioni e parrocchie. L’obiettivo è valutare l’affidamento delle controversie a un legale per garantire tutela e trasparenza ai cittadini che, come denunciato dal Comitato, in alcuni casi si sarebbero ritrovati al momento del decesso di un familiare con il loculo acquistato decenni prima già occupato da un’altra salma.

Salva