Scicli più verde e vivibile: Scimonello punta su 500 nuovi alberi in cinque anni

SCICLI, 21 novembre 2026 – Una città più verde, curata e attenta all’ambiente, capace di contrastare le temperature sempre più elevate e restituire dignità agli spazi pubblici. Con queste parole Guglielmo Scimonello, ex assessore comunale e candidato a sindaco di Scicli, presenta in occasione della “Festa dell’Albero” la proposta programmatica dedicata al verde urbano e al decoro della città.

Il progetto si fonda su un impegno concreto: mettere a dimora 500 nuovi alberi autoctoni nell’arco dei cinque anni di mandato, con una programmazione di cento nuove alberature ogni anno e l’obiettivo di eliminare progressivamente le aiuole abbandonate e gli spazi verdi rimasti vuoti. Particolare attenzione sarà riservata anche alle borgate marinare e alle scuole. A Donnalucata, Cava d’Aliga, Sampieri e Playa Grande, Scimonello propone nuove alberature lungo i lungomari e nelle aree di parcheggio, oltre alla riqualificazione verde dei cortili scolastici per proteggere gli studenti dal caldo.

Tra le iniziative, figura anche “Un albero per ogni nuovo nato”, attraverso l’applicazione della normativa nazionale: a ogni bambino nato o adottato residente a Scicli sarà dedicato un albero, con un certificato per la famiglia e le coordinate GPS della pianta.

Completa il progetto l’iniziativa “Adotta un’aiuola” per supplire alla carenza di personale , che coinvolgerà cittadini, commercianti e associazioni nella cura degli spazi verdi, attraverso un regolamento comunale che preveda anche possibili agevolazioni sui tributi.

«Non servono grandi annunci, ma impegni concreti e mantenuti nel tempo – dichiara Scimonello –. Il verde pubblico non è un semplice ornamento, ma un investimento sulla salute, sul decoro e sul futuro della nostra comunità. Vogliamo una città nella quale ogni quartiere e ogni borgata possano beneficiare di più alberi, più ombra e maggiore attenzione».

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