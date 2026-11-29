MODICA, 29 Novembre 2026 – Sarà traslata a Malta la salma di Stephania Grech, la donna di 55 anni rimasta tragicamente uccisa lo scorso 14 novembre in un incidente stradale avvenuto in contrada Maganuco, nel territorio di Modica.
A distanza di due settimane dal drammatico schianto contro un mezzo pesante, che non aveva lasciato scampo alla cinquantacinquenne di origine maltese, familiari e amici hanno diffuso il manifesto funebre per comunicarne la scomparsa e l’ultimo viaggio verso la terra d’origine.
La salma della donna sarà infatti trasferita presso il cimitero Santa Maria Addolorata di Paola, a Malta, dove avverrà la sepoltura. Nel messaggio di commiato, i cari la ricordano per il suo sorriso e per l’affetto che ha saputo donare, ringraziando quanti vorranno unirsi in preghiera nel suo ricordo.
Modica, l’ultimo saluto a Stephania Grech: la salma rientrerà a Malta
MODICA, 29 Novembre 2026 – Sarà traslata a Malta la salma di Stephania Grech, la donna di 55 anni rimasta tragicamente uccisa lo scorso 14 novembre in un incidente stradale avvenuto in contrada Maganuco, nel territorio di Modica.
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