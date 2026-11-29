Furto in campagna a Santa Croce Camerina: due arresti dei Carabinieri

SANTA CROCE CAMERINA, 29 Novembre 2026 – Sorpresi in flagranza mentre portavano via attrezzature da lavoro da un’abitazione rurale e bloccati dai militari: i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno arrestato due uomini, di 36 e 21 anni, entrambi di nazionalità rumena.

L’intervento è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio estesi alle aree rurali della giurisdizione. I militari hanno intercettato i due all’interno di una casa di campagna nelle campagne di Santa Croce Camerina, dove stavano asportando vario materiale da lavoro.

Una volta bloccati, i Carabinieri hanno perquisito l’auto in uso ai due, trovando e sequestrando diversi arnesi da scasso. Un elemento che ha subito attirato l’attenzione degli investigatori, anche alla luce del fatto che i fermati risultano domiciliati rispettivamente ad Acate e a Vittoria, dunque in centri diversi rispetto al luogo del colpo.

Tutta la refurtiva già prelevata è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per chiarire se i due possano essere ritenuti responsabili o comunque coinvolti in altri furti messi a segno nelle zone rurali del Ragusano.

Espletate le formalità di rito, i due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni; l’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria di Ragusa. Come previsto dalla legge, l’effettivo grado di responsabilità dovrà essere accertato in sede giurisdizionale.

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