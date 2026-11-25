Calcio, l’ASD Ragusa al lavoro sul mercato per un attaccante e un portiere: «Ora serve fare quadrato»

RAGUSA, 25 Novembre 2026 – L’ASD Ragusa Calcio torna a riunirsi e fa il punto della situazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Al termine del primo incontro settimanale dei vertici societari – al quale hanno preso parte la Presidenza, l’amministratore delegato Antonio Messina, il club manager Antonino Monterosso, la direttrice sportiva Alessandra Veneziano e il responsabile dell’area tecnica Salvo Coppola – il club azzurro ha ribadito la volontà di intervenire sul mercato per potenziare l’organico.

La dirigenza ha infatti confermato di essere già attiva alla ricerca di nuovi innesti mirati, con particolare attenzione ai ruoli di attaccante e portiere, individuati come priorità per completare e rafforzare la rosa a disposizione dello staff tecnico.

Nel comunicato diffuso al termine del vertice, la società non nasconde le complessità del momento, ma lancia un messaggio chiaro all’intero ambiente ragusano, richiamando tutti al senso di responsabilità e alla coesione. Il club sottolinea di essere pienamente consapevole delle difficoltà, dei limiti e degli ostacoli da affrontare, ribadendo però come sia proprio nelle fasi più delicate che occorre dimostrare unità, compattezza e attaccamento alla maglia.

L’invito rivolto a squadra, staff e tifoseria è quello di restare uniti, sostenersi a vicenda e fare quadrato tanto dentro quanto fuori dal rettangolo di gioco. Secondo la dirigenza azzurra, infatti, soltanto attraverso la forza del gruppo, la fiducia reciproca e il contributo di tutte le componenti sarà possibile affrontare al meglio il proseguo del campionato, in una stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena ma che dovrà essere affrontata senza mai perdere entusiasmo e determinazione.

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