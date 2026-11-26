Vittoria, anziana di 80 anni si perde in centro: rintracciata e riaffidata ai familiari dalla Polizia

VITTORIA, 26 Novembre 2026 – Attimi di forte apprensione nel centro cittadino di Vittoria, dove una donna di 80 anni si è allontanata dal marito approfittando di un breve momento di distrazione, finendo per perdere l’orientamento tra le strade del centro e non riuscendo più a ritrovare la via di casa.

A notare l’anziana vagare da sola e in evidente stato confusionale sono state alcune passanti che, intuita immediatamente la situazione di difficoltà, hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria. Individuata l’ottantenne e compresa la sua comprensibile fragilità emotiva, i poliziotti l’hanno innanzitutto messa in sicurezza, rassicurandola con calma e sensibilità per aiutarla a ritrovare la tranquillità.

Avviati i primi accertamenti per risalire alla sua identità e rintracciare i congiunti, gli operatori hanno deciso di accompagnarla presso un’attività commerciale della zona che la signora era solita frequentare. L’intuizione si è rivelata decisiva: proprio grazie a questo punto di riferimento abituale dell’anziana, gli agenti sono riusciti a risalire ai familiari e ad avvisarli.

L’episodio si è così concluso con un abbraccio e tanta commozione, trasformando una mattinata di paura in una testimonianza concreta di attenzione e prontezza operativa al servizio della comunità.

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