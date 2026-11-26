Wizz Air e Regione Siciliana, sconto immediato del 25% sui voli per i residenti

PALERMO, 26 Novembre 2026 – L’intesa tra Wizz Air e la Regione Siciliana, presentata a Palazzo dei Normanni, introduce infatti una riduzione del 25% sulle rotte nazionali da e per l’isola, attivabile comodamente dal sito o dall’app della compagnia.

L’agevolazione garantisce un taglio del 25% sul prezzo del biglietto fino a un tetto massimo di 37,50 euro a tratta, soglia che sale a 50 euro per i viaggi effettuati durante il periodo natalizio, dal 1° dicembre al 10 gennaio. Lo sconto non riguarda soltanto la tariffa base, ma si estende anche ai pacchetti tariffari e al bagaglio da stiva acquistati contestualmente al volo, a patto che non vi siano altre promozioni attive o tratte miste nella stessa prenotazione.

Per ottenere subito il prezzo ridotto basta selezionare l’opzione dedicata ai residenti in Sicilia prima di concludere il pagamento, accettando l’autocertificazione e inserendo i dati di residenza e del documento d’identità. Per i passeggeri che rientrano nelle categorie prioritarie resta inoltre valida la possibilità di richiedere un ulteriore contributo del 25% a viaggio concluso attraverso la piattaforma regionale SiciliaPEI.

L’accordo è stato illustrato dal CEO di Wizz Air József Váradi insieme agli assessori regionali Alessandro Aricò (Infrastrutture e Mobilità) e Alessandro Anello (Turismo). L’obiettivo condiviso è abbattere i costi legati all’insularità e tutelare il diritto alla mobilità di chi si sposta per lavoro, studio o motivi familiari, puntando su una maggiore accessibilità economica e sull’aumento dell’offerta di posti disponibili.

Con questa operazione la compagnia consolida la propria rete domestica in Sicilia, che oggi conta 16 rotte nazionali attive dagli scali di Palermo, Catania, Comiso e Lampedusa verso otto aeroporti della penisola. Un network sostenuto da sette aeromobili e oltre 275 dipendenti basati tra Palermo e Catania, che porterà l’offerta complessiva a 2,5 milioni di posti per l’anno finanziario 2027.

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