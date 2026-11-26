25 novembre, la Cisl Ragusa Siracusa rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura del rispetto e della parità di genere

Ragusa, 26 novembre 2026 – In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Cisl Ragusa Siracusa rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura del rispetto, della parità di genere e del contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione.

Per il sindacato, quella contro la violenza sulle donne rappresenta una delle più gravi emergenze sociali del nostro tempo e non può essere affrontata soltanto attraverso celebrazioni o iniziative simboliche. La battaglia per i diritti e la dignità delle donne, sottolinea la Cisl, deve tradursi in un impegno quotidiano fatto di ascolto, prevenzione, educazione e tutela concreta.

L’organizzazione richiama l’attenzione non solo sulle violenze fisiche, ma anche sulle forme meno visibili ma altrettanto devastanti di abuso: quelle psicologiche, verbali ed economiche, oltre alle discriminazioni che possono manifestarsi nelle relazioni personali e nei luoghi di lavoro.

Per ricordare le vittime di violenza e sensibilizzare cittadini e lavoratori, nelle sedi delle Ust di Ragusa e Siracusa è stato allestito uno spazio simbolico composto da una sedia e da un quadro con delle rose. Un gesto semplice ma carico di significato, pensato per invitare alla riflessione e mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a colpire migliaia di donne.

“La libertà, la dignità e il rispetto sono diritti inalienabili di ogni donna”, ribadisce la Cisl, che conferma la volontà di continuare a sostenere politiche e iniziative capaci di promuovere l’inclusione, la parità e la sicurezza.

Il sindacato, guidato a livello territoriale dal segretario generale dell’Ust, Giovanni Migliore, richiama inoltre il proprio ruolo sociale nella costruzione di ambienti di lavoro sempre più rispettosi e inclusivi, dove ogni donna possa sentirsi ascoltata, valorizzata e libera da qualsiasi forma di sopraffazione.

Il messaggio lanciato in occasione del 25 novembre è chiaro: il contrasto alla violenza di genere non può limitarsi a una sola giornata dell’anno. Servono consapevolezza, coraggio e un impegno collettivo costante affinché il rispetto diventi un valore concreto e quotidiano. Per la Cisl Ragusa Siracusa, infatti, il rispetto delle donne non è una ricorrenza, ma un principio da difendere ogni giorno.

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