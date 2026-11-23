MODICA – Svolta storica per la kermesse più dolce della Sicilia: il marchio “ChocoModica” torna ufficialmente a casa alla cifra simbolica di un euro. A darne notizia è il primo cittadino della Città della Contea, che ha accolto con favore la proposta formalizzata via email da Eugenio Guarducci, patron di Eurochocolate.
La comunicazione, giunta nel pomeriggio odierno nella casella di posta elettronica istituzionale, contiene termini chiari e definiti per la cessione del brand. L’acquisizione comprende non solo la titolarità del nome, ma anche tutti i relativi codici merceologici che consentiranno all’ente di utilizzare liberamente il marchio per attività promozionali, fiere, esposizioni commerciali e per l’organizzazione di manifestazioni culturali, sportive e di intrattenimento.
L’amministrazione comunale ha già manifestato piena disponibilità a chiudere l’accordo in tempi rapidi. Sono stati infatti già avviati gli iter burocratici per predisporre gli atti amministrativi necessari a mettere nero su bianco l’accoglimento dell’offerta e perfezionare il passaggio di proprietà.
Un risultato che segna la chiusura di un cerchio atteso da tempo e che promette di snellire notevolmente la macchina organizzativa dell’evento di punta dedicato all’oro nero modicano, restituendo alla città la piena autonomia gestionale e promozionale della sua manifestazione simbolo.
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