Scicli, degrado nella bambinopoli di via Ciliegio: l’intervento di Guglielmo Scimonello

SCICLI, 23 novembre 2026 – Un’area giochi dovrebbe essere un luogo di sorrisi, divertimento e serenità per i bambini e le famiglie. Ma le condizioni della bambinopoli e dell’area verde di via Ciliegio e via Primula, al Villaggio Jungi, evidenziano una situazione che merita attenzione.

A richiamare l’attenzione è Guglielmo Scimonello, ex assessore comunale e candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative.

«Le immagini parlano da sole – dichiara Scimonello –. Residui di potature nelle aiuole, vegetazione secca, rifiuti, panchine imbrattate e strutture che necessitano di manutenzione. Non possiamo considerare normale che uno spazio destinato ai bambini e alle famiglie si presenti in queste condizioni».

Da questa situazione Scimonello prende spunto per illustrare una parte del proprio progetto amministrativo, ispirato al principio della Rivoluzione della Normalità.

«Vogliamo una città più curata, vivibile e attenta alle esigenze quotidiane delle persone. Nel nostro programma prevediamo un piano di riqualificazione delle bambinopoli, controlli periodici sulla sicurezza delle attrezzature ludiche, manutenzione del verde, pulizia e sistemazione degli arredi urbani».

L’obiettivo è estendere questo modello a tutti i quartieri, alle periferie e alle borgate marinare, attraverso una programmazione costante e interventi concreti.

«Non servono soltanto grandi opere o annunci roboanti – chiarisce Scimonello. Servono attenzione, presenza e capacità di intervenire sulle piccole e grandi esigenze della città. La manutenzione e il decoro urbano non possono essere promesse da campagna elettorale, ma devono diventare un impegno quotidiano di chi amministra».

«La rivoluzione della normalità – conclude Guglielmo Scimonello – comincia proprio da queste cose: restituire dignità ai quartieri e garantire ai nostri bambini luoghi sicuri e accoglienti in cui crescere».

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