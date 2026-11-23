POZZALLO, 23 Novembre 2026 – Sarà presentato domani(martedì) a Pozzallo il volume “Ai piedi dell’orologio – Racconti di vita vissuta” di Franca Cavallo, impreziosito dalla prefazione di Giuseppe Nativo. L’appuntamento, promosso dall’Unitre di Pozzallo con Operaincerta, è in programma alle 17.30 presso la Canonica Chiesa Madre, in Via Lombardo a Pozzallo. A guidare l’incontro saranno il Prof. Franco Pitino come relatore e Maria Antonietta Emmolo in veste di moderatrice, mentre il programma prevede anche letture a cura di Franca Cavallo e Antinella Monaca e le musiche di Y Guisar. Un’occasione culturale dedicata al racconto e alla condivisione, che unisce riflessione, voce e musica nel centro cittadino.
A Pozzallo si presenta “Ai piedi dell’orologio”: il racconto di Franca Cavallo
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