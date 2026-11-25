Cambio al vertice dell’ UniTre di Comiso. Floriana Latino eletta al posto di Giovanna Spata

Comiso, 25 novembre 2026 – Ieri, presso l’Auditorium “Carlo Pace” a Comiso, si sono svolte le elezioni del nuovo presidente dell’associazione UNITRE, rese necessarie dopo la morte della dott.ssa Giovanna Spata, alla guida della stessa per oltre 10 anni. E’ stata eletta Floriana Latino che ha nominato vicepresidenti la prof.ssa Daniela Fiorenzo e la prof.ssa Maria Stella Tummino. Floriana Latino è stata insegnante di scuola primaria alla “De Amicis” per 35 anni, svolgendo il suo lavoro con passione e dedizione, aiutando i bambini non solo nella loro crescita scolastica, ma nella crescita personale. E’ in pensione dal primo settembre 2024, ma è impegnata nel volontariato e coordina, assieme ad altre docenti e volontarie il servizio di doposcuola, organizzato dall’Associazione Calicantus e rivolto agli alunni svantaggiati di scuola primaria e secondaria di primo grado.

Appena eletta, la Latino ha commentato con non poca commozione: “Ringrazio di cuore tutte le socie e i soci per la fiducia che mi hanno accordato eleggendomi alla presidenza della prestigiosa associazione UNITRE. Raccolgo una ricca eredità lasciata dalla Presidente Giovanna Spata alla quale va un ringraziamento particolare per il lavoro svolto sempre con impegno, passione e competenza. Assumo questo incarico con senso di responsabilità ed entusiasmo, con umanità e umiltà, valori fondanti che il logo riassume, sicura di essere supportata non solo da un consiglio direttivo composto da valide ed efficienti socie, ma anche da tutte le persone associate. Sono consapevole che il ruolo di un presidente non è guidare da solo ma creare le condizioni affinché ogni persona possa partecipare, proporre e sentirsi parte attiva nel conseguire le nobili finalità che l’associazione si prefigge”.

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