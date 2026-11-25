“Salvati. Non aspettare che sia troppo tardi” la campagna di comunicazione della Cgil di Ragusa in occasione del 25 Novembre

Ragusa, 25 novembre 2026 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la CGIL Ragusa ha avviato una campagna di sensibilizzazione per far conoscere il 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking. Alle affissioni stradali si è aggiunta, in mattinata , proprio in occasione del 25 novembre, l’esposizione dei pannelli della campagna nelle sale d’attesa di tutte le sedi della Camera del Lavoro della provincia di Ragusa. “Salvati. Non aspettare che sia troppo tardi” è il messaggio scelto per il manifesto. Il profilo di una donna circondato da mani rosse richiama la pressione e il controllo che possono accompagnare la violenza. Accanto all’immagine, l’invito “Chiama il 1522” indica a chi rivolgersi. Sul manifesto è presente anche un codice QR per accedere alla chat. Con questa iniziativa la CGIL Ragusa ha voluto aiutare a riconoscere la violenza anche quando assume la forma di minacce, umiliazioni, isolamento o controllo del denaro. Diffondere i riferimenti dei servizi di sostegno è parte di un impegno che riguarda anche i luoghi di lavoro, dove il sindacato ha la responsabilità di contrastare molestie e discriminazioni e di promuovere l’autonomia economica delle donne. Alla campagna sul 1522 si è affiancata l’iniziativa informativa promossa dalla CGIL insieme al proprio patronato, INCA CGIL. La guida illustra le misure a disposizione delle donne vittime di violenza, tra cui il Reddito di Libertà, un contributo economico a sostegno dell’autonomia personale e abitativa, e il congedo per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione. L’iniziativa ha richiamato l’attenzione anche sulla possibilità di accedere alla NASpI in caso di dimissioni per giusta causa legate a violenza di genere o stalking, quando ricorrono i requisiti previsti. Le sedi INCA CGIL possono fornire assistenza per verificare i requisiti e presentare le domande. “Una donna può chiedere ascolto anche quando ha un dubbio o cerca un consiglio. La responsabilità della violenza è sempre di chi la esercita. Con questa campagna vogliamo far sapere a chi vive una situazione di violenza o di stalking che può contare su un servizio specializzato. Come sindacato, il nostro impegno continua ogni giorno nei luoghi di lavoro, dove prevenire e contrastare le molestie e le discriminazioni significa tutelare la libertà e la dignità delle donne” ha dichiarato Giuseppe Roccuzzo, segretario generale della CGIL Ragusa. Il 1522 è un servizio pubblico gratuito, attivo 24 ore su 24, con operatrici specializzate. È possibile contattarlo per telefono o tramite la chat.

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