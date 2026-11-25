Ragusa. 25 novembre: le caserme dei Carabinieri si illuminano di arancione

Ragusa, 25 novembre 2026 – Dal pomeriggio di oggi 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, verranno illuminate di arancione le facciate della Caserma “Podgora” di Piazza Caduti di Nassiriya, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, e quelle della Compagnia Carabinieri di Modica, della Tenenza di Scicli e della Stazione di Ragusa Ibla, in ognuna delle quali è presente una “stanza tutta per sé”, locale allestito in modo da accogliere e ascoltare in maniera riservata e protetta le vittime di abusi e violenze, grazie alla collaborazione con l’Associazione “Soroptimist International”.

L’arancione è il colore luminoso scelto come simbolo di un futuro libero dalla violenza contro donne e ragazze, nell’ambito della campagna internazionale “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite, che ha visto l’adesione dell’Arma dei Carabinieri, come segno concreto dell’importante impegno profuso in prima linea contro qualsiasi forma di comportamento violento o discriminante contro le donne.

Come sempre l’Arma dei Carabinieri – quotidianamente in prima linea nel contrasto alla violenza contro le donne, sia essa di natura fisica o psicologica – ha promosso una campagna di sensibilizzazione volta a incrementare la consapevolezza su questo tema prioritario.

La campagna quest’anno si rivolge, oltre che alle potenziali vittime per indurle a denunciare, anche verso altri destinatari, con contenuti caratterizzati ed accomunati da un unico comune denominatore: NON VOLTARSI DALL’ALTRA PARTE. Sentire urlare dietro una parete, vedere un livido e abbassare lo sguardo, venire a sapere ma restare fermi per paura di esporsi, non significa mettersi al sicuro ma rendersi complici.

L’Arma ricorda che sono sempre attivi il numero unico 112 per le emergenze e il numero pubblico gratuito 1522, operativo 24 ore su 24. Le porte dei Comandi dell’Arma sono sempre aperte – anche per le persone che possono dare voce a chi in questo momento ha paura o non ha più forza di farlo – e le Stazioni dei Carabinieri, diffuse capillarmente sul territorio, possono accogliere ogni donna che viva una situazione di disagio – nel contesto familiare, affettivo o lavorativo – la quale può varcare la porta di una caserma dei Carabinieri sicura di trovare personale pronto ad ascoltarla, con la sensibilità richiesta dalla situazione, e ad accompagnarla durante il percorso che dovrà essere intrapreso.

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