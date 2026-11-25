Contro la violenza sulle donne: a Ragusa l’alleanza tra la consulta femminile e Coop gruppo Radenza

RAGUSA, 25 novembre 2026 – Un gesto quotidiano come fare la spesa può trasformarsi in un’occasione concreta di ascolto, protezione e salvezza. Nasce da questa convinzione la nuova campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere promossa dalla Consulta Femminile del Comune di Ragusa e accolta con straordinaria sensibilità e prontezza da Coop Gruppo Radenza (Master Coop Alleanza 3.0) e dall’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di novembre, il mese dedicato alle azioni per contrastare la violenza sulle donne sotto il messaggio guida “Coltiviamo la Cultura del Rispetto. Ogni giorno, con le Parole, con i Gesti, con le nostre Scelte”, affiancato dall’impegno nazionale Close the Gap.

Accogliendo la proposta avanzata dalla Consulta Femminile, Coop Gruppo Radenza ha realizzato e posizionato nei punti vendita ragusani del Centro Commerciale Le Masserie e di via Giulio Pastore degli appositi totem informativi in prossimità delle casse. Le barriere casse rappresentano infatti un luogo di passaggio quotidiano per donne, uomini, famiglie e giovani: uno spazio discreto ma potentissimo per far arrivare un messaggio vitale anche a chi vive il dramma della violenza in silenzio.

Con l’invito “Riprenditi il tuo spazio, riprenditi la tua libertà. Il primo passo è qui!”, i materiali informativi forniscono strumenti immediati e sicuri per chiedere aiuto:

• Il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522: gratuito, multilingue e attivo 24 ore su 24, raggiungibile anche da telefoni scarichi o senza credito.

• Il QR Code per la chat silenziosa: inquadrabile con la fotocamera dello smartphone per avviare in totale sicurezza e discrezione una conversazione scritta sul sito ufficiale del 1522, senza che nessuno possa sentire.

• Il presidio locale: i recapiti diretti del Centro Antiviolenza “Il Pettirosso” di Ragusa (Via Taormina 1 – Tel. 0932 1911744 – Cellulari di emergenza 379 2997702 e 388 6544106), che garantisce servizi gratuiti, anonimi e nella massima riservatezza.

«Desideriamo esprimere il più sincero ringraziamento a Coop Gruppo Radenza e all’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli per aver accolto immediatamente il nostro appello, dimostrando ancora una volta di essere non solo un punto di riferimento economico, ma un vero presidio etico e sociale per la nostra comunità» sottolinea la Consulta Femminile del Comune di Ragusa. «La loro sensibilità ha permesso di trasformare un’idea condivisa in uno strumento concreto, curato nei minimi dettagli, che porta l’informazione direttamente tra la gente. Contrastare la violenza sulle donne è una responsabilità collettiva e questa sinergia tra istituzioni e grande distribuzione dimostra che insieme possiamo offrire una via d’uscita reale a chi ha paura di chiedere aiuto».

«Per noi essere parte attiva del territorio significa mettere i nostri punti vendita al servizio della comunità, andando ben oltre la semplice funzione commerciale» dichiara Danilo Radenza, amministratore delegato di Coop Gruppo Radenza «Abbiamo aderito con convinzione all’iniziativa della Consulta Femminile di Ragusa perché crediamo che la cultura del rispetto si costruisca ogni giorno, anche attraverso gesti semplici e capillari. Se questo totem alle casse riuscirà anche solo a far sentire meno sola una donna o a darle il coraggio di fare quel primo passo verso la libertà, avremo raggiunto il risultato più importante».

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