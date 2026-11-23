Modica, viabilità e sicurezza pedonale: l’UNC diffida il Libero Consorzio e lancia un appello per contrada San Filippo

MODICA, 23 Novembre 2026 – Mentre si accolgono con favore i fondi regionali destinati al rifacimento della strada provinciale Modica–Marina di Modica, si accendono i riflettori sulle criticità legate alla sicurezza dei pedoni in una delle aree residenziali in maggiore espansione della città. L’Unione Nazionale Consumatori (UNC) – sede di Modica, per voce del corresponsabile Avv. Antonino Di Giacomo, ha inviato una formale diffida e un appello alle istituzioni locali e regionali per mettere in sicurezza il collegamento stradale tra il quartiere Sorda e la contrada San Filippo.

L’associazione esprime innanzitutto soddisfazione per lo stanziamento regionale di 170.000 euro, annunciato dall’On. Ignazio Abbate, destinato alla manutenzione dei tratti più ammalorati della SP Modica–Marina di Modica. Tuttavia, proprio in vista della programmazione dei lavori, l’UNC richiama l’attenzione sul tratto che dall’inizio di Via Sorda Sampieri (nei pressi del distributore Di Natale) conduce fino alla Chiesa di San Filippo, con particolare riferimento ai 2-3 chilometri compresi tra l’incrocio di Quartarella e la chiesa stessa.

Nonostante l’area rappresenti ormai un naturale e densamente popolato prolungamento del quartiere Sorda, percorrere a piedi questa arteria espone i cittadini a gravi rischi. I cigli stradali su entrambi i lati sono infatti caratterizzati da fossi, avvallamenti e dislivelli che costringono i pedoni a camminare direttamente sulla carreggiata, fianco a fianco con autovetture e mezzi pesanti.

La mancanza di banchine praticabili penalizza soprattutto le fasce più deboli: anziani, persone con disabilità e cittadini sprovvisti di automobile. A rendere il quadro ancora più complesso è la recente riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, che ha portato all’unificazione del punto di conferimento in un’unica area distante circa 700 metri dalla Chiesa di San Filippo.

“Come può una persona anziana, un cittadino con difficoltà motorie o chi non possiede un’autovettura raggiungere il punto di raccolta dei rifiuti senza mettere a rischio la propria incolumità?” chiede l’Avv. Di Giacomo, sottolineando come oggi l’uso dell’auto sia diventato di fatto obbligatorio anche per un semplice spostamento quotidiano.

Richiamando l’art. 14 del Codice della Strada sugli obblighi degli enti proprietari in materia di sicurezza e manutenzione delle pertinenze stradali, l’UNC di Modica invita, sollecita e diffida formalmente il Libero Consorzio Comunale di Ragusa a effettuare un sopralluogo urgente. L’obiettivo è inserire nei piani d’intervento non solo il rifacimento dell’asfalto, ma anche la sistemazione dei cigli laterali e la realizzazione di un percorso pedonale continuo e sicuro, valutando l’impiego dei fondi già annunciati o il reperimento di risorse integrative.

L’appello si estende inoltre alla Sindaca, alla Giunta e al Consiglio comunale di Modica, affinché facciano pressione sull’ente provinciale e promuovano una progettazione attenta alla mobilità pedonale, all’On. Ignazio Abbate, affinché sostenga questa istanza della comunità modicana individuando eventuali ulteriori coperture finanziarie.

L’Unione Nazionale Consumatori attende ora un riscontro scritto dalle autorità coinvolte entro 15 giorni, ribadendo che la sicurezza stradale è un diritto primario anche per chi sceglie o ha necessità di spostarsi a piedi.

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