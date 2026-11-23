Modica e le 100 chiese. La ricerca di Nino Sparacino svela i segreti dell’antica Santa Maria della Consolazione

Un affascinante viaggio a ritroso nel tempo, guidato da una mappa storica e dall’occhio attento di chi la città la racconta per immagini. Prosegue l’opera di riscoperta storico-fotografica portata avanti dal fotoreporter modicano Nino Sparacino, impegnato in un minuzioso lavoro di ricerca sulle chiese scomparse di Modica: luoghi di culto che hanno segnato la toponomastica e l’identità urbana, ma che nel corso dei secoli sono stati demoliti, inglobati in abitazioni private o trasformati in attività commerciali.

Il punto di partenza dell’indagine di Sparacino è un’antica mappa della città su cui sono censiti gli edifici religiosi dell’epoca. Accanto ai monumenti oggi noti e visitabili, la cartografia riporta infatti decine di piccole e grandi chiese di cui si sono perse le tracce, spesso prive di documentazione fotografica e indicate con ubicazioni non sempre precise.

L’obiettivo del fotoreporter è proprio quello di colmare questo vuoto visivo: individuare il punto esatto in cui sorgevano questi antichi luoghi sacri e documentare, attraverso il suo obiettivo, cosa occupa oggi quegli spazi, rintracciando eventuali sopravvivenze architettoniche.

Dopo aver acceso i riflettori sull’ex chiesa di San Girolamo, la nuova tappa della ricerca di Nino Sparacino si sposta in via Roma, nel cuore pulsante della città, per svelare la storia dell’antica Chiesa di Santa Maria della Consolazione.

È proprio a questo edificio sacro che si deve lo storico toponimo con cui i modicani identificano ancora oggi quell’area urbana: “il Consolo” (in dialetto locale, “u Cunsulu”).

“Chi oggi attraversa quel tratto di via Roma – spiega Sparacino – non trova più né navate né campanili: al posto della chiesa di Santa Maria della Consolazione sorge infatti un moderno bar, tabacchi e pasticceria. Tuttavia, la memoria pietra su pietra non è del tutto svanita. Osservando con cura la struttura dell’edificio attuale, emergono ancora oggi alcuni dettagli architettonici originari che confermano inequivocabilmente la presenza dell’antico luogo di culto proprio in quel punto”. Un lavoro prezioso, quello di Sparacino, che restituisce ai cittadini la consapevolezza della propria storia nascosta dietro le facciate della quotidianità.

Credits Nino Sparacino

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