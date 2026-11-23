Cassibile, undici Daspo ai tifosi locali dopo i disordini al termine della sfida con il Pro Ragusa

SIRACUSA, 23 Novembre 2026 – Un blocco durato circa due ore ai danni del pullman della squadra del Pro Ragusa è costato caro a un gruppo di sostenitori del Cassibile. La Polizia di Stato ha notificato undici provvedimenti di Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive) nei confronti di altrettanti tifosi locali, ritenuti responsabili dei disordini scoppiati al termine dell’incontro contro il Pro Ragusa, gara valida per il girone D del campionato di Promozione.

I fatti risalgono al post-partita, quando una frangia della tifoseria di casa, in segno di protesta verso la formazione avversaria, ha circondato e bloccato l’uscita del mezzo su cui viaggiava la comitiva ragusana. L’assedio ha impedito al pullman di lasciare l’impianto sportivo per circa centoventi minuti, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma, consentire il deflusso in sicurezza degli ospiti e ricostruire le singole responsabilità attraverso gli accertamenti investigativi.

L’attività di indagine condotta dagli agenti ha permesso di identificare gli autori del blocco e di calibrare le sanzioni amministrative in base alla gravità delle singole condotte. Per dieci dei tifosi coinvolti è scattato il divieto di accesso agli impianti sportivi per periodi compresi tra uno e due anni. Ben più severo, invece, il provvedimento emesso nei confronti di un undicesimo supporter, considerato responsabile di fatti più gravi durante le fasi della protesta: per lui il divieto avrà una durata di cinque anni e sarà accompagnato dall’obbligo di firma.

Con questa serie di provvedimenti, la Questura ribadisce la linea della fermezza contro ogni forma di intimidazione e sopraffazione legata al tifo, anche nelle categorie dilettantistiche.

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