Violenza sulle donne, l’Ordine Tsrm Pstrp di Ragusa inaugura oggi una panchina rossa in piazza Mons. Tidona

Ragusa, 24 novembre 2026 – Un simbolo permanente di memoria, sensibilizzazione e impegno civile contro ogni forma di violenza di genere nel cuore della città. Oggi pomeriggio alle 16, in piazza Mons. Tidona (accanto a piazza San Giovanni), l’Ordine Professionale Tsrm Pstrp di Ragusa inaugurerà una Panchina Rossa, iniziativa promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e aperta all’intera cittadinanza.

L’evento nasce dalla collaborazione tra l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, le istituzioni locali e l’associazione antiviolenza “Donne a Sud”, realtà da tempo impegnate nella promozione della cultura del rispetto, della prevenzione e del sostegno alle vittime di violenza.

La nuova installazione rappresenterà un richiamo costante alla responsabilità collettiva e alla necessità di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a colpire donne di ogni età e condizione sociale. Un segno tangibile che si inserisce in un percorso di sensibilizzazione già avviato dall’Ordine nel territorio ragusano attraverso iniziative dedicate ai temi dell’inclusione, dei diritti e della tutela delle persone più fragili.

«Tornare in piazza Mons. Tidona, dopo il murale e la panchina azzurra, significa dare continuità a un percorso di civiltà», dichiara il presidente dell’Ordine Tsrm Pstrp di Ragusa, Roberto Caruso Olivo. «Questa panchina rossa è un presidio permanente di memoria e responsabilità collettiva per tutelare la dignità umana e dire basta a ogni forma di violenza».

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche la dottoressa Maria Ventura, referente dello Sportello Donna dell’Ordine, che da tempo collabora con l’associazione “Donne a Sud” nelle attività di sensibilizzazione e supporto sul territorio.

«Abbiamo voluto questo segno tangibile affinché la lotta alla violenza sulle donne non resti legata a una sola data, ma interroghi le coscienze ogni giorno», afferma Ventura. «È un invito quotidiano all’ascolto, al rispetto e alla prevenzione culturale».

Con l’inaugurazione della Panchina rossa, l’Ordine Tsrm Pstrp di Ragusa rinnova il proprio impegno a favore della promozione dei diritti, dell’equità e della tutela della persona, ribadendo come la prevenzione della violenza di genere richieda il coinvolgimento dell’intera comunità, delle istituzioni, del mondo sanitario, delle associazioni e dei cittadini. La cerimonia sarà aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza e vuole rappresentare un momento di riflessione condivisa, affinché il contrasto alla violenza sulle donne diventi sempre più una responsabilità collettiva e quotidiana.

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