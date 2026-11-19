Emanato il decreto per le borse di studio sanitarie non mediche

Palermo, 19 novembre 2026 – È stato ufficialmente emesso il decreto di finanziamento relativo alle borse di studio per gli specializzandi dell’area sanitaria non medica (biologi, chimici, fisici, farmacisti, veterinari e odontoiatri.). Grazie a questo provvedimento, la Sicilia si conferma la prima regione in Italia a stanziare risorse autonome e strutturali per colmare un divario inaccettabile che penalizzava da troppi anni questi professionisti rispetto ai colleghi medici.

Il traguardo odierno rappresenta l’epilogo di un percorso politico e istituzionale complesso, fortemente voluto e portato avanti in prima linea dall’onorevole Ignazio Abbate, presidente della I Commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana.

L’azione dell’On. Abbate ha preso le mosse anni fa dalle istanze raccolte direttamente sul campo e dal dialogo costante con gli ordini professionali e le associazioni studentesche, esasperati da un sistema nazionale che destinava a questi specializzandi contributi puramente simbolici a fronte dell’impegno gravoso richiesto dal mondo sanitario siciliano.

Spinto dalla necessità di restituire dignità a migliaia di giovani costretti spesso a subire una disparità di trattamento insostenibile, l’onorevole Abbate ha tradotto queste richieste in un’azione legislativa concreta, culminata nell’introduzione delle norme regionali di sostegno. Nonostante i fisiologici rallentamenti burocratici e la complessità nella mappatura dei dati dei tre atenei siciliani, la determinazione dell’onorevole Abbate ha permesso di sbloccare l’iter, arrivando oggi alla fase operativa dei decreti e delle assegnazioni.

Il provvedimento mette in campo 6 milioni di euro complessivi, destinati a essere ripartiti tra i tre atenei dell’isola – Palermo, Catania e Messina – secondo criteri di equità ed efficienza. I fondi stanziati coprono l’anno accademico 25-26 includendo nel perimetro dei beneficiari anche quanti hanno completato la specializzazione lo scorso anno accademico.

Il contributo regionale è interamente sommabile a quello statale, configurandosi come un’aggiunta e non come un’alternativa (uno non esclude l’altro). La misura è stata concepita per garantire l’accesso a tutti gli aventi diritto senza discriminazioni legate all’indicatore della situazione economica.

L’obiettivo dell’onorevole Abbate e della Regione non si esaurisce nell’intervento “una tantum”. La copertura finanziaria è già stata inserita nel bilancio pluriennale per l’annualità 2027-2028, e l’onorevole Abbate ha annunciato la presentazione di un apposito emendamento per estendere la copertura anche al 2028-2029, con l’obiettivo di rendere la misura strutturale. Parallelamente, soni già in corso dialoghi per estendere le tutele e i sostegni economici anche alla categoria degli psicologi, affinché nessun professionista sanitario debba essere costretto a lasciare la Sicilia per completare il proprio percorso di alta formazione. “Oggi è un sogno che si avvera. Non c’era mai stata in Sicilia una norma che mettesse a disposizione degli specializzandi sanitari non medici queste risorse. 6 milioni di euro che verranno ripartiti per i tre atenei siciliani in maniera retroattiva, cioè dall’anno accademico 25-26. Abbiamo recepito le richieste pervenute dagli stessi studenti ovvero che non facessero cumulo con i contributi nazionali e soprattutto che non ci fosse distinzione di ISEE. Queste risorse arriveranno subito nelle casse delle università di Palermo, Catania e Messina che emaneranno il bando per far partecipare anche coloro i quali sono già specializzati avendo completato l’anno scorso la specializzazione. Vogliamo continuare questo percorso e già sono state stanziate le risorse anche per il 27-28 nel pluriennale. Inoltre ho già presentato un emendamento per estenderlo anche al 28-29. Questo aiuto deve diventare strutturale perchè dà dignità a tanti specializzandi che si sono sempre sentiti trattare diversamente rispetto ai medici. E aggiungo che si sta lavorando per inserire anche la categoria degli psicologi perchè anche loro hanno il diritto di rimanere nella propria regione per completare il loro percorso di studio. Ringrazio ancora una volta il Direttore Generale Cusimano e gli uffici da lui diretti per l’ abnegazione avuta nell’aver lavorato su questa norma che ha avuto tante insidie lungo il percorso, compresa la tentata impugnativa da parte del Governo Nazionale”.

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