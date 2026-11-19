Scoglitti, Nicastro: “La petizione su Baia Dorica è sacrosanta. Il Comune si è già attivato dopo il ciclone Harry, pronti a fare squadra con i cittadini”

Scoglitti(Vittoria), 19 novembre 2026 – L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, interviene in merito alla petizione che ha raccolto migliaia di firme per sollecitare interventi urgenti di messa in sicurezza dell’area compresa tra via Monti Bianco e Baia Dorica, a Scoglitti, interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico e classificata a rischio R4.

«Accolgo con favore questa iniziativa e ritengo che la petizione promossa dai cittadini sia assolutamente sacrosanta», afferma Nicastro. «Parliamo di una problematica reale che riguarda la sicurezza delle persone, la tutela del territorio e il futuro di uno dei tratti più importanti della nostra fascia costiera. È giusto che i residenti e tutti coloro che hanno raccolto le firme facciano sentire la propria voce».

L’assessore tiene però a precisare che l’amministrazione comunale si è attivata da tempo sulla questione. «Mi preme chiarire che il Comune di Vittoria aveva già individuato il problema e avviato le procedure necessarie subito dopo gli eventi calamitosi provocati dal ciclone Harry. Già dal 21 gennaio 2026 abbiamo redatto specifiche schede tecniche e predisposto dettagliate relazioni che sono state trasmesse alla Protezione civile. Abbiamo seguito questo percorso perché altri interventi realizzati sul territorio sono stati portati avanti proprio attraverso questo canale istituzionale».

Nicastro ricorda inoltre l’attività svolta sul campo nei mesi successivi: «Sono stati effettuati sopralluoghi con i volontari e con il personale del Dipartimento della Protezione civile, che desidero ringraziare per la tempestività dimostrata e per l’attenzione riservata alla nostra comunità. Fin da subito abbiamo documentato le criticità presenti lungo il litorale e segnalato la necessità di interventi urgenti».

L’assessore evidenzia come, allo stato attuale, l’ente sia in attesa di risposte da parte della Regione Siciliana: «L’amministrazione ha fatto tutto ciò che era nelle proprie competenze e oggi siamo in attesa di importanti riscontri dalla Regione. Sappiamo bene che la petizione guarda anche oltre l’emergenza e chiede una progettualità più ampia e strutturata. È un obiettivo che condividiamo pienamente e sul quale intendiamo impegnarci con la massima determinazione».

Per Nicastro, tuttavia, la priorità immediata resta la messa in sicurezza dell’area: «Parliamo di una zona classificata a rischio R4 e questo significa che non possiamo perdere di vista l’urgenza della situazione. La prima risposta da garantire è la sicurezza del territorio e delle persone. Parallelamente bisogna lavorare per individuare soluzioni definitive che possano assicurare la salvaguardia del litorale nel lungo periodo».

Da qui la disponibilità dell’amministrazione comunale ad avviare un percorso condiviso con i promotori della raccolta firme: «Siamo pienamente disponibili a un incontro e a un confronto costruttivo con tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa. Crediamo che su questioni così importanti sia necessario fare rete e costruire sinergie tra cittadini, istituzioni e tutti i soggetti interessati. Ai promotori della petizione voglio dire che ci troveranno al loro fianco. Ci unisce la stessa battaglia: difendere Baia Dorica e tutelare l’intera riviera di Scoglitti. Solo lavorando insieme potremo raggiungere l’obiettivo di realizzare un grande progetto di riqualificazione e messa in sicurezza capace di dare risposte concrete al territorio».

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